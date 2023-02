Gayà, entre dos y tres semanas de baja

Las malas noticias no cesan en el Valencia CF. Por si no fuera poco el drama en la clasificación, penúltimo en la tabla, una situación que no vivía en la segunda vuelta de LaLiga desde el 1986, el año del descenso, ahora se suman las lesiones de sus hombres más importantes. La semana pasada fue Edinson Cavani, que se perderá entre tres y cuatro semanas, ayer ya no estuvo en Getafe. Ahora, el contratiempo es para el capitán José Luis Gayà lesionado en el tobillo y mañana pasará las pruebas médicas para diagnosticar, mediante resonancia magnética, el alcance exacto de la lesión. La primera exploración indicaba un esguince de grado medio con un periodo estimado de entre dos o tres semanas de baja.

Gayà, en una acción del partido ante el GetafeVCF





La lesión se produjo fruto de una caída fortuita de Gastón Álvarez tras una melé en un saque de esquina. El lateral del Getafe cayó con el peso de su cuerpo, encima del tobillo de Gayà lo que le provocó el hinchazón de inmediato. Intentó probar para volver, pero era imposible. Al llegar al vestuario el tobillo era una bola y tuvo que abandonar el Coliseum apoyado en muletas y con una bota ortopédica. Esta mañana ha acudido a Paterna despojado de las muletas de apoyo y la noche y los antiinflamatorios, han ayudado a reducir la hinchazón. Pese a ello, el cuerpo médico espera a que desaparezca el hematoma de la zona para mañana realizar las pruebas. En la mejor de las previsiones, se perdería los partidos ante la Real Sociedad y Barcelona y podría regresar para enfrentarse en Mestalla a Osasuna.

Aunque la lesión no tiene nada que ver, es el mismo tobillo, el derecho, que se provocó perderse el Mundial de Qatar tras la injusta decisión de Luis Enrique de dejarlo fuera de la convocatoria a las primeras de cambio. Precisamente ayer en la grada del Coliseum seguía muy de cerca sus evoluciones sobre el césped, el nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente. España tiene el 25 de marzo un partido clasificatorio para la Eurocopa ante Noruega y Gayà estaba pendiente de la primera lista del nuevo técnico tras lo sucedido en Qatar. Ahora, con cuatro semanas por delante hasta que el seleccionador anuncie la lista, el de Pedreguer vuelve a jugar contra el reloj para poder llegar a la convocatoria del equipo nacional.

Lato y Vázquez pugnarán por sustituir al capitánVCF





El contratiempo deja a Baraja sin dos de sus líderes en el campo para los próximos partidos. Cavani y Gayà aportan la experiencia y los galones en un vestuario casi imberbe. Mientras tanto, el técnico tendrá que recomponer la línea defensiva y elegir entre Lato o Jesús Vázquez. En Getafe fue el de La Pobla quién saltó al campo. Un Lato que sigue sin renovar y que acaba contrato el próximo 30 de junio. Mientras tanto, Vázquez sigue acumulando minutos de banquillo tras la negativa del club a dejarle salir en el mercado de invierno, precisamente a Getafe. Ni con Gattuso, ni con Voro, ni parece que ahora con Baraja, el lateral extremeño encuentra la oportunidad para acumular minutos. Ante la Real, el sábado en Mestalla, Baraja volverá a enfrentarse a una decisión que ha generado mucho debate durante toda la temporada.