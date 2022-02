Gayà asume que será un riesgo jugar

Estar o no estar. Esa es la duda a día de hoy para el capitán del Valencia. No hay duda por voluntad. La voluntad es estar y sumar. Nadie más que él sabe lo que significa para su equipo el partido del miércoles ante el Athletic de Bilbao. La temporada en juego. Una final o un adiós. La posibilidad de Europa o arrojar la toalla de manera casi definitiva. Y el capitán quiere estar en la batalla de Mestalla.

No debió jugar ante el Barça. Eso está asumido y purgado. De nada sirve lamentarse cuando, además, las lamentaciones son justificadas. Ayudar y volver a ayudar. No hay otra motivación a la hora de asumir riesgos.

Gayà acabó abatido por su recaída ante el BarçaVCF





Se lesionó en la ida de la Copa en San Mamés. Descansó en Mendizorroza pero quiso volver ante el Barcelona. Y volvió a recaer en su lesión de isquiotibial. Afortunadamente, pidió el cambio a tiempo en cuanto notó el pinchazo. Las pruebas evidenciaron que había un agravamiento en el problema muscular en la zona. Desde entonces, trabaja mañana y tarde con los fisios del club en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero la naturaleza no da saltos. Hay un protocolo médico estipulado para las recuperaciones y su lesión, en situación normal, sería un mínimo de dos a tres semanas. Sólo han pasado ocho días del partido ante los cules en Mestalla. Casi un milagro.

Quedan dos días de trabajo antes del partido. No se descarta su participación y no lo hará Bordalás hasta el mismo día del encuentro. Es más, es muy probable que está en la convocatoria, lo de jugar a esta hora es imposible saberlo. El jugador lo va a intentar. Está forzando. Asume el riesgo. Tiene dolor. Pero no tira la toalla. En Gayà es imposible.

Bordalás y el jugador, decidirán el miércolesSuperdeporte