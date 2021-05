Gayà se apunta a la final ante el Valladolid

Se encendieron las alarmas en Paterna. No es un tópico, en este caso, no. Una dura entrada de Piccini en la sesión de entrenamiento dejó tocado el tobillo izquierdo de Gayà. Las dos manos tapándose el rostro con ostensibles gestos de dolor, el consuelo inmediato de su compañero Maxi Gómez tras escuchar el grito del capitán, la retirada en la camilla, todo hacía presagiar lo peor. El de Pedreguer no es un jugador cualquiera. En él confluyen el final de Liga donde quiere sumar como el que más, la Eurocopa en el horizonte donde, por primera vez, apuntaría a titular, su futuro, su renovación…..No es uno más, es Gayá. Afortunadamente, las primeras exploraciones en la Ciudad Deportiva fueron dando paso al optimismo y que la cosa quedara en un gran susto. A pesar de la hinchazón del tobillo, se descartó afectación, incluso el esguince y todo parecía quedar en un fuerte golpe. Así lo contamos en Deportes COPE Valencia, y así se ha confirmado en la matinal de hoy cuando Gayá ha saltado al césped junto al resto de compañeros completando la sesión.

Así que el capitán se suma a la final del domingo en Mestalla ante el Real Valladolid, y Voro respira ante la presencia de su capitán. Hará falta algo más que fútbol y ese plus, siempre te lo garantizan jugadores como Gayá o Carlos Soler.

También está recuperado de sus molestias musculares, Toni Lato. De este modo, el técnico de L’Alcudia cuenta con todos los componentes de la plantilla para la convocatoria de mañana ante los de Pucela.

Voro trabaja un sistema con tres centrales



En cuanto al once, como contamos en COPE desde el pasado miércoles, tanto Voro como Chema Sanz, están trabajando en dar continuidad al sistema de tres centrales con el que Javi Gracia afrontó su último partido en el banquillo del Valencia CF ante el Barça el pasado domingo. Con Paulista, Guillamón y la entrada de Ferro como gran novedad. Correia y Gayà serían los carrileros n las bandas.

En el centro del campo, estarían Soler, Wass y Racic. Y en el ataque, Guedes y Maxi Gómez.

Cillessen apunta a titular



La otra gran duda está en la portería: Cillessen o Jaume. La información que manejamos en Deportes COPE Valencia apuntaría a la continuidad del guardameta neerlandés bajo palos. Voro se apoya en el criterio de Ochotorena para tomar una decisión en este sentido. No que no se descarta por parte del cuerpo técnico, es que Jaume tenga su oportunidad una vez el equipo haya consumado la permanencia. No sólo por premiar al meta de Almenara, si no también pensando en reservar a Cillessen de cara a su participación en la próxima Eurocopa. El holandés ha tenido una temporada cargada de lesiones y para el club es vital que pueda jugar con su selección de cara a una posible venta este próximo verano. Cillessen estuvo en el mercado el año pasado tal y como avanzó Deportes COPE Valencia, y lo volverá a estar en esta ventana estival dado su alto salario y con la necesidad de liberar la carga en el apartado de fichas del vestuario.

Ferro podría ser la novedad de Voro