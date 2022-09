Gattuso: "De Cavani espero lo que siempre ha hecho, marcar goles"

El técnico del Valencia CF, Gennaro Gattuso, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del choque en Mestalla ante el Celta de Vigo. Al italiano aún le dura el cabreo tras la imagen de su equipo en la derrota de Vallecas. Confirma que Cavani estará en la convocatoria y le pide goles. Y feliz por tener ocho internacionales con sus selecciones, especialmente por Gayà tras la injusta sanción que recibió de cuatro partidos. El mister avisa que si su Valencia no juega todos los partidos al 110%, puede salir derrotado con cualquier equipo de LaLiga.





¿Cómo está Cavani para jugar mañana ante el Celta?

Está bien y estamos contentos. Mañana será el hombre del partido. No sabemos todavía si jugará de inicio o tendrá luego minutos, pero ha entrenado muy bien toda la semana y mañana estará con el equipo.

¿Qué espera de él?

"Cuando está bien, es un jugador que siempre marca goles, con gran experiencia y corazón. Le gusta trabajar con y sin pelota y espero esto".

Ha llegado la hora del debut de CavaniVCF





Cavani y la selección

"Es una decisión del jugador. Si mañana juega, tiene que ir porque está bien, pero ha decidido quedarse aquí. Lo ha decidido él".

Solo se ha hablado de él

"Nosotros hemos hablado mucho del Celta. Es normal que para vosotros es importante que se hable de Cavani, pero lo importante es que nosotros hayamos hablado del Celta".

Yunus y su lesión "Ha tenido una pequeña molestia. No es una cosa muy grande, pero hoy no se ha entrenado. Después hablaré con el doctor pero a nivel clínico tiene una pequeña lesión. No sé si estará en el partido, pero hoy no se ha entrenado con nosotros. Me gusta cuando jugadores de mi equipo van al combinado nacional porque es que están jugando más. Tenemos cinco jugadores que en este momento van porque Cavani no va. Ha estado hablando con el seleccionador. También Musah si se confirma que tiene una lesión".

Iago Herrerín a prueba

"No es respetuoso decir que está gordo o 10 kilos más. Es un chaval con un físico particular y hace tres meses que no se entrena. Ahora tenemos dos semanas sin partido y va a entrenar con nosotros y después vamos a decidir si estará con nosotros o no. Su llegada no tiene nada que ver con la situación de Rivero porque no viene de segundo o tercero. Cristian solo ha jugado un partido en Primera División. Cuando perdemos a Jaume, perdemos un portero de experiencia y miramos de buscar un portero con experiencia. No significa que si Iago firma con nosotros sea segundo".

Herrerín seguirá a prueba una semana másVCF





Guillamón, de central con España, no gusta a Gattuso

"Yo lo veo como pivote. De central he visto que ha jugado dos equipos como el equipo nacional. Pienso que si juega con una defensa de tres, puede jugar de central, pero en una defensa de cuatro no me gusta. Estoy muy feliz con él y por Gayà. Es importante que jugadores del Valencia CF vayan a jugar con España".

El Celta de Aspas

"El problema es que el Celta no es solo Aspas. Es un equipo muy peligroso que ataca con más de seis jugadores. Si jugamos como contra el Rayo, vamos a perder. Tenemos que jugar diferente y hacer las cosas de la mejor manera posible. Es un partido importante. Tenemos que ganar y esto no me gusta mucho. Cuando ganas en casa y pierdes fuera, tienes la responsabilidad de ganar y esto no es fácil".

Y si se pierde, ¿cuánto pesa el parón?

"Me gusta cuando jugadores de mi equipo van al combinado nacional porque es que están jugando más. Tenemos cinco jugadores que en este momento van porque Cavani no va. Ha estado hablando con el seleccionador. También Musah si se confirma que tiene una lesión. Después del partido daremos dos días de descanso porque han jugado seis partidos y ya está. No me gusta romperme la cabeza antes de tener el problema. Tengo que pensar positivo y no en si pierdo el partido".

El plan B a la posesión

"Cuando tenemos un tres contra tres, se va a jugar en vertical. No me gusta tener la pelota porque sí. El plan B es ese pero tenemos que hacer la lectura y en Vallecas no se hizo. Me gusta tener la pelota 65 o 70 %, que no significa que vayas a ganar el partido. Por eso estaba enfadado: por la lectura del partido.".

Gattuso hoy en PaternaCOPE





¿Cómo está el vestuario?

"Pienso que es difícil porque el día antes de Vallecas el equipo se entrenó a full. Este equipo se entrena siempre así. Es normal por ser un equipo joven. Lo que me ha enfadado mucho es la sorpresa de la agresividad del Rayo y esto no me gusta. Trabajamos mucho, miramos vídeo y no me gusta cuando el equipo está sorprendido. Hay jugadores que tienen que saber que contra estos equipos en estos campos hay que jugar 95 minutos. No se me pasa el enfado. Esta liga es muy competitiva. Se puede fallar un pase o una combinación, pero al actitud no".

Renovación de Diakhaby

"Cuando hablo de Diakhaby y otros jugadores, explico a la persona que tiene la responsabilidad lo que yo pienso. Ahí mi trabajo se termina. Ya está".

¿Jugar en el Nou Mestalla?

"Espero que Dios me dé la oportunidad de vivir muchos años. Mañana puede suceder otra cosa. Es difícil. Me gusta trabajar con estos chavales. Desde que llegó a las 8:00 aquí me siento como en mi casa y esto me encanta. Quiero estar aquí 1, 2, 3 y 4 pero esto es fútbol. La verdad es que los entrenadores vivimos del resultado".