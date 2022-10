Gattuso: "Tengo miedo al partido con el Elche"

El técnico italiano ha comparecido en el Media Center de Paterna en la previa de la visita del Elche a Mestalla. El equipo ilicitano llega a Valencia sin conocer la victoria esta temporada y con el reciente cambio en el banquillo con el relevo de Francisco y la llegada de Jorge Almirón. Gattuso advierte del peligro que supone el venir de la victoria en Pamplona y pensar que la visita de los franjiverdes será un paseo en barca. Avisa a sus jugadores de que habrá que jugar como si se tratara de una final con un trofeo en juego.

Algunos medios han publicado que el FC Barcelona se plantearía romper la cesión de Nico en enero.

Es la primera vez que escucho esto. El jugador no ha venido a hablar conmigo. Tiene un contrato de un año para jugar con nosotros. Tiene 20 años y quiere jugar. Cualquier jugador quiere ser titular.

Se entrena siempre a tope y es muy profesional. Solo puedo hablar bien de él. Tengo una plantilla de 25 jugadores y debo elegir quien juega de inicio.

¿Cómo se prepara el partido ante un equipo que ha cambiado el entrenador? ¿Se analizan las fortalezas y debilidades del equipo o también del nuevo entrenador?

Hemos mirado también los esquemas del entrenador, pero creo que en 3 días es imposible cambiar todo. Mañana tenemos mucho que perder. Todo el mundo piensa que podemos ganar. Si no tenemos una gran mentalidad va a ser muy difícil.

En pretemporada perdimos contra el CD Castellón. Si no jugamos con buena mentalidad vamos a perder.

Mañana tendremos 43.000 espectadores en Mestalla y tenemos que jugar con una gran mentalidad, sin prisa y con un gran corazón.

Guillamón será duda hasta última hora por unas molestias de rodilla





¿Llega bien Guillamón para el partido de mañana?

Hoy se ha entrenado, pero vamos a ver como está mañana. Hemos hablado con él. A mi no me gusta poner un jugador que no está al 100%. Veremos si puede estar de inicio o participar después.

El Elche CF solo ha sumado 2 puntos en lo que llevamos de temporada, mientras que el Valencia CF llega al partido en una buena racha. ¿Los partidos entre equipos con rachas tan diferentes son los más peligrosos?

Si nosotros pensamos que es un partido fácil que podemos jugar al 60%-70% va a ser difícil. Tenemos que respetar.

El equipo ha trabajado muy bien esta semana. El equipo ha entendido lo que hemos trabajado y sabe que tenemos que jugar un partido con mucha mentalidad.

Va a ser la primera semana con tres partidos desde que comenzó la temporada. ¿El partido del martes condiciona la alineación de mañana?

No he pensado en el Sevilla FC ni en el RCD Mallorca. Tras el partido contra el Elche CF ya veremos quien está cansado. La prioridad es el partido de mañana.

¿Puedes confirmar como se encuentra Castillejo?

Castillejo tiene una molestia que no le permite estar al 100%. Cuando un jugador no está a tope no me gusta que se entrene con el grupo. Cuando tienes 2-3 jugadores que no están a tope el entrenamiento es malo.

Está trabajando con nuestro preparador físico para ver si puede entrenar la próxima semana con el grupo.

La semana pasada hablaba de la salvación, pero usted es muy ambicioso y lo demuestra cada partido. ¿No cree que el equipo está para un objetivo mayor?

Tenemos que hablar de futbol. Ante Osasuna jugamos un gran partido, pero si ellos marcan el penalti creo que no habríamos ganado.

Nuestro equipo no puede jugar con la presión de estar en Europa. Debemos pensar en el Elche CF. Somos un equipo que debe mejorar. Los rivales nos pueden crear ocasiones. Debemos mejorar para estar concentrados los 90 minutos. El objetivo es lograr los 40 puntos lo más pronto posible y después ya veremos hasta donde podemos llegar.

¿Usted detecta entre los jugadores la ilusión de poder llegar a Europa?

Me gusta ver la ilusión en los entrenamientos y en el partido a partido. La realidad es que tenemos que pensar en el Elche CF y en el entrenamiento del domingo. Ya veremos donde podemos llegar.

Se que estamos en un gran Club que ha jugado en Europa. Pero, mi prioridad es que el equipo mantenga el estilo y mejore la mentalidad en los partidos.

Contra el Osasuna tuvimos mucha suerte, porque podrían habernos marcado 2-3 goles.

Esta se ha publicado que el Valencia CF podría estar interesado en quedarse a Samuel Lino. ¿Es así?

Este problema no es mío en este momento. Samuel Lino es propiedad del Atlético de Madrid. A todos los que trabajamos aquí nos gustaría que el Valencia CF lo fiché. Esperamos solo que siga jugando como lo está haciendo. Ya llegará el momento de hablar de ello.

Kluivert viene de marcar y apunta a repetir en el once





¿Crees que con la plantilla actual puedes competir cara a cara con equipos como el Real Betis o el Athletic Club o es una temporada de transición’

Tengo mucho respeto en mi equipo. Para mí, es el mejor equipo del mundo. Estoy encantado por como se comporta dentro y fuera del campo. Luego debemos demostrar dentro del campo si estamos a la altura de los rivales.

¿Cuál es la formula de Gattuso para convencer a Peter Lim?

Tengo que ganar partidos. Si no gano no hay ninguna fórmula que valga.

Me gusta hablar siempre cara a cara. Me gusta jugar en una sola mesa. Cuando algo no me gusta lo digo a la cara. Soy sincero y creo que al propietario le gusta esto.

Siento que el Valencia es mío. Cuando tenemos un problema voy en primera persona. Es mi estilo y creo que al propietario le gusta esto.

Ha hablado de la dificultad del Elche CF pese a que lleva pocos puntos.

Tengo miedo. Es un partido que me da miedo. Es un partido en el que tenemos mucho que perder, pero ganar este partido para nosotros es fundamental. El jugador debe pensar que hay una copa en juego. Tenemos que pensar que en el centro del campo hay una copa. Debemos respetar al rival, jugar con nuestra mentalidad, pero debemos hacerlo durante 100 minutos. Si no jugamos con esa mentalidad va a ser imposible que ganemos.

Se le ve muy prudente de cara al encuentro de mañana. ¿Qué tipo de partido espera contra el Elche CF?

Creo que vendrán a jugar con 5-4-1 muy prudentes y siendo verticales. Tenemos que estar muy atentos en el balón parado. No debemos fallar pases simples para evitar contraataques. Hay que tener mucho cuidado con las pérdidas de balón en el centro del campo.

Mañana pierde por sanción a Diakhaby y Marcos André. ¿Cómo se controla durante la semana para evitar las expulsiones innecesarias?

No hay que hablar. No hay que protestas. Es mejor que proteste yo que los jugadores. Debemos mejorar esta actitud y respetar las decisiones del árbitro. No debemos parar hasta que no pite el árbitro. Cuando uno está en el banquillo no debe hablar y no debemos pegar a un jugador cuando el balón no está en juego.

El técnico dice que está contento del trabajo de Nico González





Usted es un entrenador de sangre caliente. Le han amonestado en 3 ocasiones. ¿Piensa que los árbitros se fijan demasiado en usted o que debe corregir su actitud?

He probado a corregirla, pero no lo he conseguido. Yo no ofendo. Yo respeto el trabajo del árbitro. El otro día yo estaba hablando con Ilaix Moriba, que había fallado un ataque, y no con el árbitro. Vivo el futbol de este modo. No creo que los árbitros tengan nada contra mí. Puedo mejorar, pero si no me muevo y no hablo es mejor que me quede en casa con mi perro y vaya a jugar al golf.

¿Por qué es tan importante el partido de mañana para usted?

El partido es importante porque en los últimos 2-3 años no hemos tenido una continuidad de resultados muchas veces. Esto va a mejorar también la mentalidad a base de resultados. Cuando un equipo joven da una continuidad de resultados puede mejorar más para no estar en una posición de miedo.

¿Qué puede representar en el plano anímico un cambio de entrenador?

Te da entusiasmo. El equipo puede escuchar palabras diferentes. En la cabeza de un equipo pueden cambiar muchas cosas. No es la primera vez que se crea entusiasmo.