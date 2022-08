Gattuso: "Tenemos posibilidad de fichar a Cavani. A mí también me ilusiona"

El entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso, ha comparecido esta mañana en sala de prensa para analizar el partido del lunes frente al Atlético de Madrid en Mestalla. No ha podido evitar el tema recurrente de estos días como es el fichaje del uruguayo Edinson Cavani, jugador con el que ha hablado. Ni tampoco la llegada de Bryan Gil ya que están pendientes de que el Tottenham haga sus respectivos movimientos. Respecto a la llegada de Cavani, Gattuso es "optimista".

Sobre los lesionados

"Jesús ha tenido una pequeña lesión. Pienso que mañana no estará en el partido. Gabriel lleva dos semanas con una molestia y mañana decidiremos si juega. Almeida lleva solo dos días de trabajo, si tenemos la posibilidad o la necesidad juegue el partido"

Gattuso, en su comparecencia



Optimismo con Cavani

"Soy optimista por naturaleza. Estamos trabajando. Estamos hablando. Tenemos posibilidad. Tengo que agradecer a Lim y a Layhoon porque tenemos una posibilidad porque Lim está trabajando mucho. Pienso que vamos a fichar a Cavani porque Lim en este momento cree mucho en esta posibilidad"

Fichaje de Cavani

"Tenemos dos o tres delanteros en este equipo. Es normal. Cuando se habla de Cavani, se habla de Cavani. No es un jugador normal. Tiene 35 años pero tiene una mentalidad increíble. Hablo de técnica, yo no puedo hablar de dinero. Cómo me gustaría jugar...

¿Tema económico?

Ni, (Ni no, ni sí) hay muchos que hablan, pero un trato no se cierra en dos minutos. Espero que se cierre de forma positiva. Espero que se cierre, pero si no, nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.

Ilusión del valencianismo

"Lo sé. Estamos hablando de un campeón. Ha jugado en un fútbol de altísimo nivel y con una mentalidad increíble. Yo también estoy ilusionado. Por cómo juega, la mentalidad..."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alternativas en la delantera

"Tengo mucho respeto con los chavales que trabajan todos los días. Hemos preparado el partido de mañana con Maxi y con Marcos (André). Quedan cuatro días y puede pasar de todo. Yo no he hablado con ellos y les he dicho que se vayan a otro club. Nunca he hablado de que tengan que irse obligatoriamente"

"El martes, después del partido de mañana tenemos que mirar bien. El miércoles se cierra el mercado y tendremos que hablar bien con Layhoon y con Corona"

Bryan Gil, en Mestalla



Atlético de Madrid

"No es una motivación. Es fácil decir que no ganamos desde 2015. Tenemos que preparar el partido. No podemos preparar el partido contra el Atlético pensando que no nos haga gol. ¿Qué plantilla tiene en los últimos 10 años el Atlético? Es un partido difícil. Tenemos que jugar sin miedo, con coraje. Jugamos en nuestro estadio con una afición que aprieta con nosotros"

Situación de los colchoneros

"Me preocupo del Valencia. Mi equipo. Es un equipo difícil de jugar por mentalidad y cualidad. El trabajo del Cholo ha cambiado totalmente el club. Cuando él llegó el Atlético estaba muy mal y siempre tenía dificultad. Tiene un gran mérito. Esto para nosotros tenemos que hacer un ejemplo, me gustaría mucho que llegásemos a lo mismo que ha hecho Simeone"

Juventud en la plantilla

"No es importante la edad. Es importante que no tenga miedo, que sepa jugar al fútbol y se entrena fuerte, la mentalidad se puede cambiar"

Bryan Gil

"La verdad es que en los últimos tres días hemos cerrado. El Tottenham nos ha dicho que tiene que fichar a dos o tres jugadores. Estamos esperando"

Reflexión sobre el mercado

"¿Por qué se debe jugar si el mercado está abierto? Esto no es correcto. Tenemos una Liga que en estos momentos, la italiana, la francesa... a nivel económico mata. Piensa en Inglaterra, seleccionan jugadores con el dinero que tienen y no es correcto en este tiempo. Cuando empieza la Liga el mercado debe cerrar. Esto no es correcto para los más pequeños. Pienso que hay que cambiar esta regla".

¿Quiere ser el Simeones del Valencia CF?

"Sí. Creo que es muy difícil. Tienes que ganar partidos. No tengo miedo del trabajo, me gusta mucho trabajar aquí. Cuando estoy aquí me siento en mi casa. Esto es muy muy importante y si no estoy bien, difícilmente puedo trabajar bien. Un año como aquí es como siete años de la vida del perro, pero me gusta, me encanta. Me siento confortable todos los días que llego a Paterna. No es por circunstancia, me gustaría de verdad. "