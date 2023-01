Gattuso: "Es mejor no mirar la clasificación”

Genaro Gattuso ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del duelo ante la UD Almería de LaLiga, con el mercado de fichajes a nueve días del cierre.

¿En qué estado se encuentran los lesionados?

Lesionado solo Thierry. Castillejo lleva dos días entrenando con el equipo, tengo que hablar con él y después decidir si está con nosotros. Le he dicho de esperar. Diakhaby entrenó al 50% ayer, hoy algo más. Pienso que está fuera solo Thierry.

Partido contra la UD Almería

No me gusta la palabra miedo, mejor respeto, esa la palabra correcta. Jugamos contra un equipo muy valiente cuando tiene el balón, con mucha velocidad de los jugadores que juegan arriba. Sabe lo que tiene que hacer con balón. Pienso que tenemos que hacer un gran partido mañana, con el apoyo de la afición seguramente, porque es un partido fundamental. Miedo no, respeto.

El italiano medita repetir once con la entrada de Cömert





¿Pensará mañana en la Copa del Rey?

Si miramos la tabla no podemos pensar en el Athletic de Bilbao. No pensamos en la Copa del Rey, tenemos que pensar solo en mañana. La prioridad es el partido de mañana, ya después de mañana esperemos tener todos los jugadores a disposición y pensaremos en el jueves, pero la prioridad para el partido de mañana.

Rotar a Cavani

Si soy sincero, no he pensado nada de si tiene que jugar 50, 55 o 60 minutos. La prioridad es el partido de mañana porque para nosotros es fundamental.

¿Se conformaría con un jugador que no fuera un pivote?

No estamos mirando solo un pivote, estamos mirando también jugadores que vengan con experiencia, pero no solo un pivote, sino mediocampista que pueda jugar en varias posiciones. No nos centramos solo en el pivote.

Punto de inflexión

Es un partido fundamental porque hemos perdido muchos puntos en Mestalla y mañana, con el apoyo de nuestra afición, es un partido fundamental. Sabemos que es un partido difícil, sabemos que jugamos contra un equipo muy valiente, pero es fundamental ganar mañana

Gattuso quiere el máximo de sus futbolistas





La importancia de Mestalla

Tengo que dar gracias a la afición por todas las veces que hemos jugado en casa, en Mestalla, siempre la media de público ha sido más de 40.000. Este momento es importante y delicado para nosotros y por eso después del partido contra Sporting pedí que la afición venga al estadio porque para nosotros es muy importante. Espero que mañana Mestalla esté lleno. Sé que hace mucho frío, que es anómalo en Valencia, pero para nosotros sería importante otra vez que la afición venga a apretar y ayude en el partido de mañana.

UD Almería

El Almería tiene un estilo bien definido, es un equipo que le gusta jugar al futbol, salir con el balón desde abajo, con un 4-3-3 bien definido. Tiene mucha velocidad delante, a veces juegan en profundidad, pero jugará con el mismo estilo.

A dos puntos del descenso con dos partidos menos

Estoy de acuerdo, mejor no mirar la clasificación. Estos dos días de entrenamiento hemos preparado el partido y el equipo está bien, con la mentalidad está bien. Es normal que no miremos la tabla, es mejor. Tenemos que preparar el partido bien, tenemos que estar listos a nivel físico y mental, y mejor no mirar la clasificación. Tenemos que conseguir el resultado y mejorar nuestra clasificación.

La clave del partido

Hay dos claves. La clave cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Jugamos con un equipo que hace muchas cosas similares a nosotros, un equipo que le gusta mandar en el juego, que tiene un estilo de juego bien definido. Tenemos que hacer las dos fases de manera correcta porque si cuando no tenemos el balón no le presionamos bien, nos puede poner en dificultad.

¿Abre la puerta a que pueda salir algún jugador?

Pienso que sí. Aquí todo el día estoy hablando de esto, escucho que tenemos respetar el Fair Play Financiero, que estamos mirando jugadores, si el jugador tiene que venir es para que ayude a equipo. Si pienso que no va a ayudar al equipo ¿por qué tengo que ficharlo?. Estoy esperando, estoy escuchando en este momento. Si tiene que venir un jugador es para que ayude al equipo.

El compromiso es innegociable





¿Optimista con la llegada de fichaje? ¿En qué posición?

¿Cómo que en qué posición? Mediocampista. Optimismo es cuánto dinero puede poner en el mercado. Hemos mirado muchos jugadores, pero vas al mercado y ves jugadores que juegan bien, que tienen experiencia y tienes que pagarlo, poner dinero… y no es fácil. Por eso hace tres semanas casi un mes que estamos esperando, pero todavía no hemos fichado a nadie.

¿Partido más importante de la temporada?

Es fundamental. Tres puntos te pueden cambiar todo: la mentalidad, dar continuidad a los resultados que nos ha faltado en estos 5 meses. Es un partido fundamental, muy importante.