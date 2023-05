Ganar y depender de uno mismo

El Levante UD tiene cuatro jornadas por delante para conseguir el ascenso directo a LaLiga. La victoria del pasado sábado ante el Deportivo Alavés es un paso de gigante de los de Calleja, que vencieron además a un rival directo al que le han ganado el golaverage. Son dos partidos consecutivos con la portería a cero, y este fin de semana los granotas fueron el único equipo de los siete primeros de la tabla en conseguir la victoria. Con la flecha para arriba, el Levante UD no está en puestos de ascenso directo sólo porque todavía no se han jugado los dos partidos entre Granada y Alavés.

1??1?? @Acanteroo10 ??



“Quedan cuatro semanas a muerte y sí o sí tenemos que trabajar igual o más”.



“Me entiendo bien con Wes, somos jugadores muy diferentes y eso hace que explotemos nuestras virtudes”.#OrgullGranota ???? pic.twitter.com/jNBsHlreLF — Levante UD ?? (@LevanteUD) May 2, 2023

La explicación tiene que ver con las típicas cábalas de final de temporada. A esta hora, Granada, Levante y Alavés están empatados a 65 puntos, clasificados en segunda, tercera y cuarta posición respectivamente. Pese a tener ganado el golaveraje con los andaluces y los vascos, y salir beneficiado del triple empate, los levantinistas no van segundos porque no se han completado todos los enfrentamientos necesarios para tener en cuenta esa triple igualada. Los golaveraje no se cuentan hasta que no se hayan jugado todos los duelos. Hasta ese momento computa como criterio de desempate la diferencia de goles general, en la que gana el Granada. El triple empate, no obstante, quedará resuelto el viernes en el partido entre Deportivo Alavés y Granada CF. Pase lo que pase en el duelo, el Levante UD será el 'ganador' de ese triple empate a partir del viernes, cuando la clasificación ya refleje el criterio definitivo por haberse jugado todos los duelos.

Con este escenario, la realidad es que el Levante UD será sí o sí segundo clasificado a final de la próxima jornada si consigue ganar en el Heliodoro Rodríguez López ante el CD Tenerife. Si ganase el Granada, se rompería el triple empate por la derrota del Alavés, pero los granotas tienen ganado el enfrentamiento directo con los nazaríes y ya es efectivo por haberse disputado ambos duelos.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? El @LevanteUD NO descarta a Álex Muñoz y Róber Pier para el partido del sábado en Tenerife



?? Los dos defensa finalizaron el encuentro del pasado sábado ante el Deportivo Alavés con molestias en el aductor izquierdo pic.twitter.com/45AaJ8zYhc — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 1, 2023

Calleja, pendiente de la enfermería

Hoy Saracchi se ha incorporado al trabajo con el grupo después de superar la lesión muscular que sufrió a finales del mes de abril en los isquiotibiales del muslo derecho. Podría ser una de las novedades para el duelo en Canarias. El que sí estará es De Frutos, al que recupera tras sanción. A cambio pierde a Postigo y Montiel por ese motivo, al cumplir ciclo de amonestaciones. El técnico gallego estará pendiente durante la semana de Álex Muñoz y Rober Pier, que acabaron con molestias en el aductor izquierdo. Roger Brugué, Pablo Martínez, Vezo, Cárdenas y Campaña seguirán sin poder ser de la partida. El sábado ya tuvo que contar Calleja con seis jugadores de la cantera, recurso para suplir las numerosas bajas.