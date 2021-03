El fútbol valenciano sigue en vilo

La jornada de este martes es clave para saber si podrá reanudarse el fútbol, que lleva detenido desde el pasado mes de diciembre. El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) se ha reunido en València con Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública, Hermelinda Vanaclocha, subdirectora general de Sanidad, y Josep Miquel Moya, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana. Gomar ha abandonado la reunión con la sensación de que sus interlocutores han entendido su petición, aunque desde la FFCV asumen que sería muy precipitado que sea este fin de semana cuando pueda reanudarse el fútbol en la Comunitat.

En declaraciones a Deportes COPE Valencia, Gomar ha dicho: “Tenemos una sensación positiva. Estoy esperanzado y la predisposición es de pro apertura. Durante esta tarde se han comprometido a darnos una respuesta. Se han quedado reunidos, pero de momento mantenemos las concentraciones de mañana y del jueves y si no nos gusta, pues seguiremos, pero creo que al final entrarán en razón, porque es la razón. Todo el mundo dice que es justo que jueguen”.

Foto; FFCV

El presidente de la FFCV cifra en más de 85.000 los jugadores que no lo hacen actualmente cada fin de semana en unos 2.500 partidos. Gomar, además, advierte de que el calendario se les echa encima: “Si no empezamos ya, habría competiciones que no se podrán continuar o se darán por finalizadas. Si esta situación se mantiene hasta el 12 de abril se jugará una vuelta en algunas competiciones porque en julio no se puede jugar por el calor”.

En la reunión, Gomar ha recordado a los responsables de Sanidad que “cuando había muchos contagios no se hacía deporte y ni siquiera se ha entrenado, pero eso no les ha gustado y no querían verlo. Queremos que los niños jueguen ya. Sabemos que esta semana es complicado, pero se podrían jugar algunos partidos aplazados”. Sobre la afluencia de público a estos encuentros, desde la FFCV se traslada que sería el 30 por ciento “como en los teatros, cines o restaurantes” en las categorías de regional preferente y un máximo de 150 aficionados entre familiares y amigos en el fútbol base

Foto: Golsmedia

Antes de reunirse con Sanidad, la FFCV ha solicitado “medidas cautelarísimas y subsidiariamente cautelares” al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para poder disputar todas las competiciones este próximo fin de semana, según han explicado en un comunicado. La FFCV recurre así a todos los mecanismos legales a su alcance “para tratar de acabar cuanto antes con la discriminación que sufre el deporte en la Comunitat”.