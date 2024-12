El fútbol resurge en Aldaia: “Esto es una bendición”

De la nada, en una calle más de Aldaia (Valencia), a 20 minutos en coche de la capital valenciana, aparece un centro de tecnificación que tiene máquinas que en clubes de Segunda División ni siquiera sueñan. Es el proyecto que lidera Ximo Villegas, director general del UD Aldaia CF, y que recibe a COPE rodeado de niños. Este espacio, cubierto, con un pequeño campo de fútbol de césped artificial y con un completo gimnasio, se ha convertido en el refugio improvisado del Aldaia. “Este centro de tecnificación se inauguró solo dos días antes de la DANA. Cuando vimos que estaba todo arrasado vimos la oportunidad de entrenar y encajar aquí a tantos equipos del club. El club es muy grande y esto es una bendición, porque nos lo hemos encontrado y bendita suerte. Fue consecuencia del proyecto que estamos haciendo, creíamos que podíamos marcar una diferencia con este proyecto. Era aportar valor a los jóvenes, una apuesta buena para darle más enfoque y apoyo al jugador, con un trabajo de fuerza y de tecnificación”, explica Ximo. Porque Aldaia se ha quedado sin muchas cosas, pero también sin su campo de fútbol, el estadio Jaume Ortí en homenaje al que fuera presidente del Valencia CF.

Con dificultad y muchos quebraderos pudieron retomar poco a poco los entrenamientos, aunque fuera en un campo de poco más de diez metros de largo. También les echó una mano Julián Calero, quien junto a COPE ha vuelto a visitar a quienes ya considera sus amigos. “Fue una elección porque vi muchos clubes que no tenían instalaciones, que estaban destrozadas. El Aldaia era uno de sus clubes y vi todos los niños que tienen y la implicación que tienen y me ganaron. Lo vi a través de redes sociales, que habían solicitado ayuda y trajimos algún cheque para que volvieran a la normalidad del fútbol”, cuenta Calero en COPE, quien también trabajó de la mano del Levante UD para ayudar a todos los afectados por la dana.

“Lo que ha hecho el Levante UD está fuera de todo, ha dado todo. No solo a nivel de instalaciones sino repartiendo ayuda y medicina a todos. Creo que lo que ha hecho el club ha sido increíble, como lo ha hecho Valencia y todo el país. Estoy muy orgulloso de mi club, me gusta estar al lado de gente buena y humilde y ese encaje en mi caso es perfecto”, subraya Calero en COPE. El técnico del Levante UD ya vivió una tragedia similar hace 20 años, pues en los atentados del 11 de marzo de 2004 Calero era policía en Madrid y fue uno de los primeros en llegar a Atocha. “Este tipo de tragedias es como una bola que te tragas y es difícil de digerir. A mí el 11M me costó casi 20 años digerirlo. De hecho, estoy terminando de escribir un libro sobre el deporte, la vida y el fútbol y uno de los capítulos es del 11M. Y cuando había digerido esa tragedia vino ésta. Creo que no es casualidad y me tocaba estar aquí, vine a Valencia y fiche por el Levante UD porque tenía que estar aquí para ayudar a la gente. Esto solo ha hecho que empezar”, rememora.

Dos de esos niños que intentan regatear los efectos de DANA son Gerard y Tiago, dos centrocampistas del Aldaia de diez años, que recibieron los consejos de Calero. “Yo soy del Levante UD. Estuve muy preocupado durante la DANA. El fútbol es estar con mis amigos y pasármelo bien. Me gusta el fútbol desde los 5 años”, cuenta Gerard, que tuvo un poco más de suerte que su compañero de equipo Tiago. “Se me inundó la casa pero estaba aburrido porque no podía entrenar. Estar solo en casa me aburría. Llevo desde los 3 años en el Aldaia y echo mucho de menos el campo de fútbol”, cuenta Tiago.

A los dos pequeños jugadores les dio una gran sorpresa Manolo Lama, que en directo narró un gol ficticio del Aldaia en el que participaban Tiago y Gerard. Manolo Lama, que también saludó y felicitó a Calero por su trabajo en la DANA, mandó un emocionante mensaje a todos los afectados: “Que nunca se rindan porque el partido acaba de empezar. Después de la lección que nos han dado van a conseguirlo. Me quito el sombrero y que sepáis que no nos vamos a olvidar, vamos a estar unidos porque todos vamos a derrotar a la DANA. Nos estáis dando lecciones a los demás. Deciros que estamos con vosotros, nos habéis dado una lección de solidaridad, una palabra que está en desuso pero que va a coger más fuerza en esta sociedad”. Es la fuerza del fútbol, de su gente, que lucha para olvidar la DANA.