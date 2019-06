La Fundación Trinidad Alfonso también juega al rugby

La Fundación Trinidad Alfonso continúa reforzando su apoyo al deporte de la Comunitat Valenciana con el objetivo de que sea reconocida como la ‘Comunitat de l’Esport’. En esta ocasión, centra su foco en el rugby, disciplina a la que, desde 2016, ha apoyado con el impulso a diferentes proyectos (Valencia Rugby Festival, Escola de Rugby, Torneo Tiburón y la Final de la Copa del Rey) que le ha permitido conocer la situación de un deporte que tiene un gran potencial de crecimiento, además de una gran tradición.

La entidad presidida por Juan Roig ha creado una nueva línea de ayudas destinada a los cuatro clubes valencianos que la próxima temporada van a militar en la División de honor B: el Club Rugby La Vila, el CAU Rugby Valencia, Les Abelles Rugby Club y el Tatami Rugby Club. La iniciativa, que contará con la supervisión y la coordinación de la Federación de la Comunitat Valenciana, pretende, en última instancia, contribuir a que el rugby valenciano vuelva a tener representación en la máxima categoría del deporte del balón oval.

De momento, para el próximo ejercicio 2019-20, la cuantía global aportada por la Fundación Trinidad Alfonso a esta iniciativa asciende a 200.000 euros. Es decir, cada una de las 4 entidades beneficiarias recibirá 50.000 euros. Con esta ayuda, cada club podrá fortalecer su organigrama, apuntalar su estructura deportiva e invertir en la confección de una plantilla más competitiva. Con este apoyo, la Fundación no solo desea colaborar para que el rugby de la Comunitat esté en la élite; además, otro de los objetivos trazados es evitar la fuga de talentos para conseguir que los mejores exponentes del rugby valenciano permanezcan en la Comunitat Valenciana sin necesidad de emigrar a otros equipos para jugar al máximo nivel y que esto sirva a la base como espejo en el que mirarse.

Con el reciente descenso del Club Rugby La Vila, la Comunitat Valenciana no tendrá ningún representante en la División de honor de la próxima temporada. Además, la ciudad de Valencia no cuenta con equipo alguno en la máxima categoría del rugby nacional desde el curso 2010-2011. “Estamos muy satisfechos y plenamente convencidos de esta decisión. Desde hace algunos años, la Fundación está apostando por diferentes proyectos y eventos vinculados con el rugby, como por ejemplo la final de la Copa del Rey del año 2018 en el estadio Ciutat de Valencia. Siempre nos hemos identificado con los valores y las características de este deporte y no podemos ser insensibles al considerable aumento de licencias federativas durante los últimos años”, explica Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.