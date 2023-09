Fran Pérez: "Siempre me he visto en el Valencia CF"

Fran Pérez vive semanas muy intensas. De verse hace unas semanas cedido en el Elche CF a llevar tres titularidades en Liga, renovar con el Valencia CF y debutar en una convocatoria de las inferiores de la selección española. Un momento que hemos querido aprovechar en Deportes COPE Valencia para compartir ese cóctel de emociones

¿Echas la vista atrás y qué recuerdos tienes?

Tengo recuerdos muy bonitos, de compañeros, de todo. Estoy muy feliz de renovar tres años más y seguir aquí en el Valencia. Muy feliz, la verdad.

¿Cómo ha sido el camino de Fran Pérez hasta el primer equipo y jugar en Mestalla que supongo que sería tu sueño de niño?

Pues como la carrera de cualquier futbolista. Con altos y bajos, tengo recuerdos muy bonitos de cada etapa. Es un sueño vestirme cada día con la camiseta del Valencia CF y jugar en Mestalla delante de esta afición que es muy grande.

¿Si te tuvieras que quedar con un entrenador después de 14 años en el club, entre la Academia y el primer equipo, con quién te quedarías?

Yo te diría que Miguel Ángel Angulo porque es el entrenador que más continuidad me dio y con el que más importante me sentí. Creó que ese año del ascenso a 2ª RFEF con el filial crecí mucho como futbolista y aprendí mucho.

¿Con qué compañero te quedarías después de tantos años en Paterna?

He hecho muchos amigos, pero con los que más migas he hecho, la verdad, la mayoría ya no juega en el Valencia CF, se han ido todos. Quizás con el que mejor me llevo, que somos muy amigos, ya no está y coincidimos en alevines, te diría que Pedro Viguer. Pero han sido muchos y seguimos teniendo relación con ellos.

Tu padre es el mítico Rufete. ¿Te ha pesado su nombre o su apellido, la responsabilidad de jugar en su misma posición, las comparaciones? ¿Sentiste presión por el apellido que llevabas?

Presión no es la palabra. Siempre sentí que la gente hablaba de mí, que era su hijo, que, obviamente, mi padre ha sido muy grande. Pero nunca lo he sentido como una presión, sino como una motivación para tratar de ser mejor, de superarle. Para mí es un orgullo quién es mi padre y ser su hijo. Pero no es presión.

¿Te ha dado muchos consejos a lo largo de este tiempo?

Curiosamente mi padre, si no le preguntas, no suele meterse mucho en nada. Pero cuando le he preguntado, claro que me ha dado muchos consejos. Quién mejor que un ex jugador para ello. Me ha orientado mucho desde pequeño y, sin el apoyo de mi familia, no estaría donde estoy.

¿En algún momento pensaste que tu futuro estaba lejos del Valencia CF?

Pues si te soy sincero, la verdad es que no. Yo siempre me he visto en categorías inferiores jugando en el Valencia CF y sigo viéndome mucho tiempo aquí.

¿Cómo es estar en una concetración de la selección española? Es tu primera vez...

Nunca había estado y ver tu nombre en la lista... sentí una emoción gigante. Me enteré viendo la rueda de prensa en directo, con algunos compañeros en la sala de fisios, y al ver mi nombre... todos saltaron de alegría, me dieron la enhorabuena y es un moento que olvidaré en mi vida. Yo no sabía nada, tenía la esperanza de estar en la lista, y cuando escuché mi nombre, pegué un salto en la silla en la que estaba sentado. Me dije "Mírame que estoy ahí".

Además estás con Javi Guerra y Diego López, que son dos compañeros en el Valencia CF, que no es lo mismo que ir sólo...

Todo se hace mucho más ameno, te da más confianza. Estar tres jugadores del Valencia CF aquí significa que los jóvenes estamos haciendo bien cuando nos ponen.

El año pasado tuviste mucho protagonismo en el partido de la Supercopa contra el Real Madrid. ¿Sentiste que fuiste el más destacado del Valencia CF?

El más destacado del equipo, no sé. Pero es verdad que no había jugado hasta ese momento mucho y luego participé más. El mister me dio unos diez minutos más la prórroga y me sentí muy cómodo para el escenario que era.

Otro momento mediático en el que apareces es el penalti de Kessie en el Camp Nou. ¿Cómo lo viviste?

Lo viví como penalti. No se pitó al final. Yo sentí el contacto y caí al suelo. No se pitó, pero bueno... así acabó.

Con la llegada de Baraja pierdes protagonismo pero empiezas la pretemporada y ahora eres titular en el inicio de temporada...

Sí, eso es fútbol. En pretemporada se dieron opciones para salir pero yo siempre pensé en tratar de convencer al entrenador para quedarme aquí y creo que ha sido así. Me ha dado tres partidos de titular, el último no, pero bueno...estoy ahí.

¿Te viste en Elche? Porque nosotros lo contamos en junio, estaba todo apalabrado. ¿Cómo viviste esa situación?

Con mucha incertidumbre, la verdad. Tienes que estar muy centrado mentalmente. Volví a Valencia, con la duda si se hacía o no, pero tuve la oportunidad de entrenar con el equipo y por mi cabeza sólo pasaba intentar convencer al mister, quedarme en el Valencia CF. Afortunadamente, así ha sido.