Deportes COPE Valencia
Deportes COPE Valencia

valencia cf

Filip Ugrinic, a su llegada: "Estoy muy contento, no tuve ninguna duda en fichar por el Valencia CF"

El mediocentro suizo adelantado por COPE aterriza en Manises y, cuando pase el reconocimiento médico, se convertirá en el quinto refuerzo valencianista del verano. Llega procedente del Young Boys

Filip Ugrinic:"Estoy muy contento, no tuve ninguna duda en fichar por el Valencia CF"

COPE

Filip Ugrinic:"Estoy muy contento, no tuve ninguna duda en fichar por el Valencia CF"

Fermín Rodríguez

Valencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Casi a la misma hora que el Valencia CF realizaba su tradicional visita a la Virgen de los Desamparados, en el aeropuerto de Manises aterrizaba el vuelo  SWR2142 procedente de Zurich. En él iba el nuevo jugador valencianista, el quinto refuerzo del verano: Filip Ugrinic. Sonriente, el mediocentro adelantado por COPE, recibió a los medios de comunicación que le esperaban en la zona de llegadas. 

"Muy feliz, muy feliz y orgulloso de ser parte de este club" respondió sin pararse. También dejó claro que no tuvo dudas a la hora de elegir destino. "No había cuestión. Valencia es un gran club, la ciudad, su historia, todo. Fue una decisión fácil", concluyó con contundencia el mejor jugador de la Superliga suiza 23/24. A lo largo de la tarde del viernes pasará los reconocimientos médicos pertinentes y se hará oficial su fichaje. 

