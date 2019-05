Fiestón de Primera

La afición del Levante UD tenía ganas de fiesta y lo demostró desde que Del Cerro Grande pitó el final del partido. Ya en Montilivi los más de 300 afortunados que pudieron vivir en directo el partido participaron en la fiesta con los jugadores. Desde el Ciutat de València, los seguidores que acudieron a ver el partido en la pantalla gigante instalada por el club en el césped disfrutaron de un partido para la historia.

La fiesta se prolongó hasta la madrugada, con la llegada del avión del Levante UD a Manises poco antes de las doce de la noche, como contaba Quico Catalán, en Tiempo de Juego: "La plantilla no puede salir porque la afición está con banderas esperando. Sabía que iba a corregir la decisión cuando fue al VAR. Es un momento increíble".

También fue protagonista Coke en Tiempo de Juego: "La suerte que nos ha faltado otros días la hemos tenido hoy. La verdad es que hemos sufrido mucho. Al final del partido hemos soltado toda la adrenalina"

LEVANTE UD

Mientras, Paco López insistió en que siempre ha "confiado en este equipo".

"Siempre he tenido fe en estos jugadores. Sabía que no se iban a rendir. El Levante no se merecía estar en esta guerra. Este equipo ha merecido muchísimo más", añadió el entrenador del Levante, enormemente satisfecho porque sus futbolistas "han demostrado que son capaces de rehacerse siempre, de pelear contra las dificultades".

Paco López: "El Levante no se merecía estar en esta guerra. Este equipo ha merecido muchísimo más"



López, además, quiso dedicar la salvación "a toda la gente" que les "ha apoyado y, en especial, a Pedro Catalán" y a su mujer, "otra luchadora nata" que le "ha enseñado a luchar contra las adversidades".

"Todas estas personas nos hacen ver que, a veces, en el mundo del fútbol, lo dramatizamos todo demasiado", acentuó el técnico granota, que, "en un ejercicio de empatía", cuidó mucho sus formas por "respeto a un club como el Girona, que se merece estar en Primera". "El partido ha sido una locura. Ha pasado de todo", sentenció López.