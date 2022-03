Fue una noche mágica de fútbol y de radio. El Valencia CF acababa de clasificarse para su segunda final de la Copa del Rey en tres años y COPE estuvo a la altura. En directo y en exclusiva, todos los protagonistas del Valencia CF estuvieron en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Desde Mestalla, con Manolo Lama, Hugo Ballester y Rafa Villarejo, la fiesta che sonó a las mil maravillas desde el balcón en el que los jugadores y el cuerpo técnico celebraron con miles de valencianistas la clasificación para la final de Sevilla.

Miles de valencianistas celebraron el billete a la final





José Luis Gayà:

"Estoy para retirarme. Lo he intentado al máximo... ahora a recuperarme bien. He forzado demasiado pero bueno, no podía no haberlo intentado porque merecía la pena. He hecho una recuperación rápida, pero era lo que tocaba. Es volver a ver esto después de unos años difíciles. Para mí es muy especial y emotivo. Me voy a ir tranquilo sabiendo que hemos hecho feliz a mucha gente que ha sufrido mucho estos años".

Foto de familia del Valencia CF en el vestuario





Bryan Gil:

“Todo el mundo sueña con estar donde estamos nosotros. Ahora toca celebrarlo. La gente ha estado increíble y ojalá podamos llevarnos el trofeo a casa. Meterse en una final es encender a toda Valencia. Me pone jugar una final y me gustaría meter un gol, me da igual si es contra el Rayo Vallecano o el Betis”

Los jugadores disfrutaron de lo lindo en Mestalla





Carlos Soler:

“No es nada fácil llegar a una final y, menos, eliminando al Athletic, que había eliminado a Real Madrid y Barça. Están siendo años complicados y esto es algo muy especial"





José Bordalás:

"Es una sensación de satisfacción. Lo que estamos viviendo ahora es increíble. Hemos llegado a una final, ahora toca disfrutar y prepararla bien. El triunfo es para la afición"

Bordalás, en directo en El Partidazo de COPE con Hugo Ballester