Felipe: “Veo convencido a Calleja pero esto depende de ganar”

El momento crítico del Levante UD

No es fácil ni agradable porque no habíamos tenido esta racha de no sacar puntos tanto tiempo desde que llegué yo aquí incluso en Primera. Es mal momento porque se han juntado varias cosas, decisiones que nos han perjudicado pero que no te pueden hacer daño continuamente. No podemos caer cuando hay un contratiempo. No supimos reaccionar ante el Racing y en Eibar en la segunda no fuimos el equipo de la primera parte. Tenemos que aprender a convivir con los errores propios y ajenos, porque ésto va de eso. Tenemos que recuperar las sensaciones, el juego y la mejor versión de nuestros jugadores.

El análisis futbolístico del equipo

Es más interno que externo. Lo que hablemos es más a nivel interno. Después de lesiones no hemos encontrado los jugadores para ser mejores como equipo. En el área contraria estamos en buenos números pero en área propia como equipo no estamos siendo lo que éramos la temporada pasada. Son análisis más privados

¿Está preocupado el director deportivo?

Sí, claro. Uno trato de buscar el porqué de las cosas. Estoy más preocupado de lo normal porque no estamos en una situación normal. Uno no se siente cómodo cuando eres vulnerable ante una desgracia ajena o propia y no somos capaces de mantenernos en esa identidad como grupo.

El objetivo del Levante 23-24

Si nosotros somos capaces de sacar el máximo o un nivel alto de los jugadores, estaremos para pelear entre los equipos que tienen la posibilidad de ascender tanto de una forma como de otra. Si no acaban dando el nivel que dieron en otros equipos pues tendremos muchos más problemas. La temporada es larga, con altibajos, pero lo normal es que estemos en esa pelea. Pelear puedes pelear el sexto o quinto puesto. Estar en esa lucha. Pero una cosa es lo que yo piense y otro lo que estemos dando. Tenemos jugadores para mejorar los puntos que tenemos en las últimas jornadas. Es una media muy pobre. Tenemos que pensar en lo que podemos hacer y olvidarnos un poco de los demás porque no sirve de nada y no nos va a hacer mejorar.

La polémica arbitral

Si en cualquier situación vamos al reglamento puro y duro al final acabarán arbitrando robots. No es lo mismo una situación que otra. Están los humanos para decidir si es penalti o no más allá que lo ponga el reglamento. Creo que los árbitros están para eso, para interpretar la ley, como los jueces. Nos han tocado tres o cuatro decisiones que bueno… Lo peor es que como hay VAR queda todo retratado y expuesto. Estoy a favor del VAR pero no puede ser que estemos empeorando a lo anterior. Me esperaba que nos iban a dejar escuchar el audio del VAR pero no me molestó. Si da igual, lo único que quiero es que todos mejorásemos. Tenemos herramientas para equivocarnos menos y que el árbitro tenga una visión de todo. No sólo de la norma. Hay tantas acciones que dependen de una interpretación que no las puedes meter todas en el mismo saco. En algún momento también nos tocará que el VAR o el árbitro se equivoque a favor nuestro. Ojalá no se equivoque.

La plaga de las lesiones

Lo estamos analizando para tratar de mejorar porque está siendo un año peor que el año pasado. Estamos preocupado por las lesiones y porque hemos tenido bastante con recaídas y estamos tratando de mejorar.

Felipe Miñambres





La situación de Javi Calleja

En el fútbol vas dependiendo de lo que va pasando. Los que llevamos mucho en el fútbol sabemos que cuanto más pierdes más cuestionado eres. Es una situación que está ahí. Pero no es cuestión de crédito o no crédito. A veces los resultados se dan por circunstancias. No estoy pensando ahora mismo en eso, me centro en tratar de ganar al Valladolid. Es lo más importante y lo fundamental, no sólo por Javi sino por todos nosotros. Es un momento para ganar en casa a un rival directo y a partir de ahí la Copa y el partido del Sporting y tenemos que dar el do de pecho. No pienso mucho en la situación del entrenador sino en la general del club y del equipo.

¿Seguirá Calleja si pierde ante el Valladolid?

Ya me estás poniendo en una circunstancia. Vamos a pelearlo, vamos a jugarlo y ya veremos qué es lo que pasa al acabar la jornada y lo más importante es que ganemos.

¿Condiciona la decisión sobre Calleja la situación económica?

No, no pesa. No pesó en verano y ahora no pesa. No hemos preguntado en LaLiga el margen y el dinero que podremos disponer no sólo por el entrenador sino por los jugadores que pudiéramos incorporar en enero. Calleja tenía un salario en relación a la categoría en la que estuviéramos y no pesó en aquel momento.

¿Cómo está Calleja?

Está convencido. Dice que está bien, como es normal irá por dentro sobre todo cuando no acabas ganando. En el día a día y en el trabajo se le ve bien. Otra cosa es lo que sienta por dentro. Cuando hablé con él en Eibar veo que se levanta rápido de los golpes. Lo veo bien pero es que al final esto depende de que seamos capaces de meter gol, de salvarlo y de que podamos ganar partidos.

¿Se sentaría Felipe en el banquillo otra vez?

En aquel momento fue una circunstancia porque estaba ya el acuerdo con Calleja, pero decidimos tanto la gente de Javi como yo y el club que quizás lo mejor era que estuviese yo porque eran dos partidos seguidos y que él empezase una semana normal y tranquila. Los tiempos en fútbol a veces son importantes. Yo ahora no estoy pensando en eso, no quiero ponerme en esa tesitura. Quiero ganar el sábado, avanzar y que sea un pequeño bache.

¿Hay margen para fichar en enero?

Sin preguntar creo que no. LaLiga iba a abrir un poco una serie de aspectos pero de momento no sabemos nada y como acabó el mercado no tenemos margen, pero no me preocupa. Atrás estamos más justos pero siempre lo digo y tenemos jugadores en la escuela que nos pueden ayudar en esas demarcaciones en momentos de bajas porque tenemos buenos jugadores en la base.

¿El vestuario está con Calleja?

Es un vestuario sano, con veteranos y jóvenes. Todos están en la misma idea pero cuando uno pierde, pierde y pierde es normal que algunos estén con peor cara, el que juega menos, pero son cosas que pasan en el fútbol. Todo lo curamos dando más confianza a la gente y sobre todo con resultados. Pero para conseguir resultados tenemos que hacer cosas bastante mejor que las que hemos hecho en los últimos partidos.

La cláusula de salida de Felipe sin Quico Catalán

Es una cláusula de las dos partes, que está ahí por las dos partes y para los dos lados. Estoy contento aquí. Llevo 19 años seguidos de director deportivo y estoy en un sitio porque me apetece, me gusta y soy feliz dentro de los varapalos de los resultados. Me siento bien, valorado por la gente del club. Nunca he tenido problema en irme cuando no están a gusto conmigo o yo no he estado a gusto. Quiero ser feliz y trabajar, tratar de fichar lo mejor que podamos. Yo estoy feliz aquí.