Felipe mantiene el suspense con Calero: “Nada cerrado”

El técnico y director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, admitió este sábado haberse reunido con “diferentes entrenadores” pero negó haber llegado ya a un acuerdo con el actual preparador del Cartagena, Julián Calero, ni con cualquier otro, tal y como viene contando COPE desde que el pasado martes desvelásemos el inicio de las conversaciones entre el club y el entorno del entrenador madrileño.

“No hay nada cerrado con nadie, nos hemos reunido con diferentes entrenadores y cuando esté cerrado se dirá. No hay por qué esperar. Si se cierra con él (por Calero) o con cualquier otro se dirá. A día de hoy no hay ningún técnico cerrado con el Levante”, dijo Felipe en la rueda de prensa previa al partido ante el Alcorcón.

La posible pitada del Ciutat de València

“Si toca que me griten y piten, cada uno es libre y paga su abono para decir lo que sienta y piense. Ante eso no puedes hacer nada. Sé lo que he hecho y está claro que cuando las cosas no van por el camino a alguien siempre se le señala. A todos nos gusta que nos alaben y nos digan cosas buenas, pero si hay tormenta, toca aguantarla, ponerse el chubasquero y llevarla de la mejor manera posible. Es más fácil señalar a uno que al resto. Cada uno tenemos un grado de responsabilidad y yo lo tengo y asumo”, dijo Felipe en la rueda de prensa previa al partido.

Sin embargo, Felipe apuntó que también ha acertado en algunas decisiones y recalcó que está “feliz y contento” en el Levante. “Estoy tranquilo y más preocupado por lo de alrededor que por mí. Me esfuerzo al máximo y me comprometo y me exijo y a veces salen las cosas y otras veces no. Claro que me puedo equivocar y también he acertado. ¿Tengo algo que reprocharme? No”, puntualizó.

Sobre las escasas posibilidades de meterse en la pelea por la promoción de ascenso, Felipe comentó que deben hacer su trabajo sin pensar en lo que ocurre en los otros campos.

“Tenemos que apurar al máximo el hilo de vida que nos han dejado y para apurarlo sólo nos vale ganar. No tenemos influencia en lo que pase en los otros campos. El resto nos ha dado este hilo para poder agarrarnos a él y tratar de sobrevivir y estar un mes más juntos”, aseguró.









