Felipe abre la puerta del Levante UD de par en par: “Charlaremos con Iborra”

El final de temporada

Ha sido una semana agradable con los jugadores. Son un buen grupo, no te crea problemas, pero el fin de semana ha sido duro, por la urgencia que había y las necesidades. Uno se sienta más cómodo en el despacho. Triste por el desenlace final porque uno esperaba que se consiguiera el objetivo de estar entre los seis primeros. No hay tiempo para estar llorando. El día de Elda nos marcó una situación ya definitiva. El último partido en casa era una situación complicada. Hemos desperdiciado muchas situaciones en nuestro estadio. Tengo la sensación que nos sentimos más cómodos fuera, en casa nos pesa.

Los pitos a Felipe

Me molesta más que se metan con Pepe Danvila. No lo entiendo y sigo sin entender. Conmigo es normal, sobre alguien tienes que descargar tu ira, alguien tiene que pagar los platos rotos y normalmente es el técnico. Tampoco me gustaron los pitos a los jugadores, el grito que se dice no tiene nada que ver con ellos. Pero lo normal es que alguien pague.

La espina del no ascenso ante el Alavés

La llevaré toda la vida. Es la cosa más cruel que he vivido en el fútbol. Lo tengo superado pero no se me va a olvidar nunca. En un segundo se quedó todo… el tiempo te va curando pero no creo que haya un fantasma sobre eso. No podemos darle más vueltas. No había vuelto a ver el gol que nos metieron hasta hace un mes. Lo vi porque hubo una situación muy justa, no tengo las líneas para medirlo, pero para taladrarme más en el remate de cabeza del portero la pelota viene a Jason, que sacó el córner. Está en una situación que puede estar en fuero de juego. Es un poco masoquismo volver a verlo pero no podemos hacer nada. Fue complicado de llevar porque no es una situación normal. Ahora nos toca tratar de vivir algo para darnos una alegría y tener un final feliz.

Miñambres, en la entrevista con Hugo Ballester, jefe de deportes, y el resto del equipo de COPE





Su llegada al banquillo

Tocaba y punto. No es una situación agradable, pero tocaba. No he tenido ningún problema en el vestuario. Los jugadores me lo han puesto fácil. No me arrepiento, pensábamos que era lo mejor. Me he sentido mal porque no he podido ayudar. Pensaba que podía haber cambiado las cosas. Tampoco me arrepiento por haber mantenido a Javi Calleja el verano pasado. Uno no puede por una situación como la que nos pasó decir‘no sirve’. Es que esto es Segunda, asciende uno y todos pensamos que es el nuestro, hay muchos más y juegan otros.

¿Pensó que se podía lograr?

En casa nos ha costado más, pero fuera sólo perdimos el primero. En Santander y en Valladolid pudimos ganar, en ambientes que no eran fáciles. Podíamos ganar a cualquiera. Fuera de casa veía al equipo y pensaba que podíamos. La promoción la hemos perdido en casa ante el Amorebieta y contra el Cartagena.

El futuro entrenador del Levante UD

El casting ha sido mucho menor que el de 2022. Entonces me reuní también con Maresca, pero le llamó el Manchester City. Y ahora el Chelsea ha pagado la cláusula. Es la leche, en la vida y en el fútbol las cosas pasan por algo. No voy a hablar de Calero porque no está firmado. Por respeto al Cartagena y Calero y todo lo que hay alrededor. Cuando las cosas se cierren, tocará hablar.

Felipe, hasta 2026

Yo dependo de lo que decida Pepe Danvila. Apalabramos ampliar y veremos las cosas como son. Lo que tenga que ser, será. No voy a dimitir. Estoy feliz, no con que no hayamos ascendido, pero me siento bien con la gente que trabajo. Me siento bien en la ciudad, en oficinas, en el estadio. En el fútbol no estoy para estar a la sopa boba y que me ingresen el salario cada mes. Cuando vea que me cuesta viajar, venir… ya tengo una edad y no me queda tanto. Quiero acabarlo bien, como Toni Kroos, irme en lo más alto. Cuando he hablado con gente cercana le he dicho que no me veo en otro club fuera del Levante, en el fútbol español no me veo en otro sitio. En el Levante he encontrado un tipo de persona que me hace sentirme bien, valorado, cómodo. No es fácil y creo que no solo pasa conmigo. Queremos acabar dándonos una alegría, disfrutar y darnos un abrazo. Yo estoy más por los demás que por mí mismo. He conseguido en el fútbol mucho más de lo que soñé. Mi vida va a seguir igual teniendo un ascenso más o no, pero lo que le das a la gente no tiene precio. Ojalá seamos capaces de ayudar.





La plantilla 24-25

Hay mínimas posibilidades de que siga Álex Muñoz. Postigo puede seguir. Hay que esperar a anunciar la ampliación de Cuñat hasta 2026. Alfonso Pastor tiene ficha del primer equipo para la próxima temporada. Lo normal es que alguno de los porteros que está pueda salir. Tenemos tres buenos porteros (Andrés, Cuñat y Alfonso Pastor). Carlos Giménez (cedido en Unionistas) va a seguir en el Levante UD, tiene una ampliación hasta 2026 en el primer equipo. Álex Cerdà (cedido en el Real Unión) tiene un año más de contrato con el Levante. Carlos Benítez acabará y no continuará. El nuevo entrenador tiene que ver a los jóvenes. Estoy muy contento con ellos, la verdad. Hay jugadores de nivel: Espí, Cabello, Andrés García ya tiene ficha del primer equipo, Xavi Grande, Lass y Edgar están entrenando a un nivel espectacular, tengo a Paco Cortés a pierna cambiada… los ves entrenar y dices ‘me cago en diez’, por juego y por lo que hacen en los entrenamientos. Víctor Fernández, de la cantera del Real Valladolid, no viene para el primer equipo.

Las ventas antes del 30 de junio

Va a depender de un par de situaciones pero no es fácil. Nuestros jugadores que pueden salir no son la primera opción para otros clubes. Algunas cosas nos pueden ayudar pero para mí lograr 4 millones antes del 30 de junio va a ser difícil.

La vuelta de Iborra al Ciutat de València

Tengo una llamada del agente de Iborra, no sé si es por eso porque tiene muchos jugadores. Nos sentaremos, hablaré con su agente tranquilo. Me he informado de cuándo viene y seguro que charlamos. Los deseos de las personas es lo más importante, desear una cosa y tratar de hacer lo posible porque sea realidad. La parte de él la sabemos y ahora hay que sentarse, pero es importante que él haga esas declaraciones, claro está. Habrá que ver el tema económico y lo que nos dicen que nos computan por él en el límite salarial de LaLiga. El año pasado seguro que tenía cosas de Primera y vino con nosotros.

El caso Morales

No he hablado con Morales ni con su agente, pero pasa un poco como con Iborra. Si su deseo es volver, nos sentamos, a ver qué nos dice LaLiga y a partir de ahí, hablamos. Morales está rápido, mete gol en la última jornada y cuando llegó Marcelino tiró para arriba del equipo.