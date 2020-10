Un fantasma en San Mamés

Podía haberse pintado los labios Unai Simón (en su derecho está) que ningún aficionado del Levante UD se habría dado cuenta. Porque el equipo de Paco López hizo un partido pésimo en San Mamés y permitió que el meta del Athletic de Bilbao tuviera el duelo más cómodo de su carrera profesional. Casi ni salió en televisión.

Se habían aferrado el vestuario, el cuerpo técnico y hasta los dirigentes a las buenas sensaciones mostradas en Mestalla, Sevilla o en La Cerámica, pero en La Catedral se vio un Levante UD desconocido para todos. Ni sensaciones ni puntos, como en tres de los cuatro partidos anteriores. Los síntomas fueron todos muy malos. De principio a fin. Es verdad que el naufragio llegó ya en la segunda parte, con los goles de Berenguer y Williams que retrataron, una vez más, a Postigo y compañía, pero ya en la primera mitad el Athletic había merecido alguna cosa más que el empate.

Williams anota el 2-0 para el Athletic de Bilbao

Y es que el VAR anuló justamente un penalti que no era de Miramón (qué sufrimiento durante toda la comida) y Malsa, que fue de lo poco aceptable del Levante UD, sacó bajo palos un remate de Muniain antes del descanso. Williams le ganaba todos los duelos a Vezo y Campaña, Rochina y Bardhi eran incapaces de asociarse para encontrar la portería rival. Cosidos a faltas, los granota cayeron una y otra vez en el juego del Athletic, tan previsible que ni ellos mismos podrían creer las facilidades de su invitado.

Paco López no acertó en el sistema, visto el resultado. Melero adelantó tanto su posición que jugó con Morales como delantero y en nada se pareció el Levante UD al equipo que jugó en Pamplona o al de la segunda parte ante el Real Madrid. Tampoco encontró Paco con los cambios (Roger, De Frutos y Dani Gómez) lo que el equipo necesitaba.

Desdibujado y sin la garra y el juego rudo que en San Mamés suelen ser necesarios, el Levante UD se entregó a su rival. Williams a punto estuvo de hacer el 3-0 como antes había rozado el gol Raúl García con un cabezazo al larguero. No hubiera sido un excesivo castigo para el Levante UD que empezó el viaje a Bilbao con muy mal cuerpo, eso es cierto. Que Koke no estuvo fino en ninguno de los goles lo sabe él solito, pero tanto o más participaron en la debacle los defensas que tenía cerca. Al malagueño le tocó jugar por la baja de Aitor, que se marchó con su familia tras el fallecimiento de su padre, pero nadie podrá poner al meta de excusa. Al menos no debería. También parece muy lógico y entendible que el vestuario pasara un muy mal rato viendo a su colega sufrir, pero no se entendería como un único argumento para semejante actuación.

Ficha técnica (EFE):

2 - Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Unai López (Zarraga, m.71); Muniain (Morcillo, m.71), Raúl García, Berenguer (Vencedor, m.84); y Williams (Villalibre, m.91).

0 - Levante: Koke Vegas; Miramón (Radoja, m.82), Vezo, Postigo, Clerc; Campaña, Malsa, Rochina (De Frutos, m.63), Bardhi (Son, m.82); Melero (Dani Gómez, m.74); y Morales (Roger, m.63).

Goles: 1-0, m.68: Berenguer. 2-0, m.79: Williams.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla a los locales Yeray (m.41), Capa (m.44), Unai López (m.64), y a los visitantes Vezo (m.33)

Árbitro VAR: Mario Melero López (Comité Andaluz).