Exitazo de la jornada de donación de sangre en Mestalla

Desde las 8:30 de la mañana se veían colas por Mestalla. No jugaba el Valencia CF, el partido era mucho más importante. Un año más el club, a través de su Fundació VCF, y Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana organizaban una donación de sangre. Son ya 24 ediciones, desde 2001, siendo fieles a esta cita tan bonita y solidaria.

El éxito ha sido total. Más de 350 donaciones conseguidas a lo largo de la jornada, desde que se ha abierto un palco VIP con una decoración bien diferente a la habitual. Camillas, jeringuillas, tubos de muestra, guantes, gasas, personal sanitario... Desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:30 del mediodía sin parar, para satisfacción de todos. Los solidarios que han colaborado han recibido, además, dos entradas gratis por donante para el 53º Trofeu Taronja, que se celebra este próximo sábado a las 21:00h en Mestalla.