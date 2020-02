Estas chicas no tienen límite

+32. Ése fue el cómputo global de la eliminatoria de octavos de final de la Eurocup femenina favorable a Valencia Basket. Tras ganar por 10 en Gernika, volvió a imponerse con contundencia en la vuelta disputada en la Fonteta ganando 72-50, mandando un mensaje a todo el continente: el proyecto 'taronja' es toda una amenaza, pese a su juventud.

En el primer año de experiencia en competiciones europeas, el equipo entrenado por Rubén Burgos está certificando unos números de impresión. De los 10 partidos que ha jugado, sólo ha perdido uno (el que disputaron en Siberia frente al Enisey Krasnoyarsk) y ya puede presumir, con todo el merecimiento, de estar entre los cuatro mejores equipos de la Eurocup, puesto que en esta nueva ronda entran cuatro equipos procedentes de la Euroliga.

�� Highlights@valenciabasket 72

�� @GKesb 50

�� P2 R-8 @EuroCupWomen



Así conseguimos pasar a cuartos de EuroCup a lo grande



Així aconseguirem passar a quarts d'EuroCup per la porta gran



That's how we stepped into the EuroCup quarter finals in a big way pic.twitter.com/plfysod0u3