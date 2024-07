Esta Eurocopa también es de Gayà

José Luis Gayà ha sido, desde su irrupción en la élite, un fijo en las convocatorias de la Selección Española. Robert Moreno, Luis Enrique y Luis de la Fuente lo han tenido en cuenta en todas sus convocatorias para la banda izquierda, siempre que las lesiones lo han respetado.

Con Robert Moreno disputó cuatro partidos de clasificación para la Eurocopa entre marzo y diciembre de 2019, en los que España encajó un solo gol y el de Pedreguer anotó un gol y repartió dos asistencias.

En la etapa de Luis Enrique, Gayà perdió protagonismo ante el buen nivel mostrado en el Barcelona por Jordi Alba y Álex Balde. Sin embargo, el lateral fue titular y disputó los 90 minutos en las dos victorias por 6-0 ante Croacia y Alemania. En este último partido dio dos asistencias.

