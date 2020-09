Esquerdo renueva hasta 2024 con el Valencia CF

El Valencia CF ha anunciado la ampliación del contrato de Vicente Esquerdo hasta junio de 2024. El joven centrocampista acababa contrato en 2022 y el club llevaba varias semanas con la intención de abordar su vinculación al conjunto de Mestalla. El jugador alicantino lleva en la disciplina del primer equipo desde la temporada pasada y Javi Gracia ha demostrado que cuenta con él, de hecho ha sido titular en las dos primeras jornadas de liga en el centro del campo junto a Kondogbia. Con 21 años y cinco partidos en Primera División, Esquerdo seguirá teniendo ficha del filial durante esta temporada. Su cláusula de rescisión se fija en 100 millones de euros .

Esquerdo irrumpió de la nada la temporada pasada en medio de un clima de tensión y malos resultados en el equipo que dirigía Albert Celades. Fue precisamente el técnico catalán quién llamó a filas al centrocampista. Lo conocía de las inferiores de la selección española y, aun no siendo uno de los habituales chavales del filial que trabajaban en los entrenamientos del primer equipo, Celades lo tuvo claro desde el momento que miró hacia la cantera. Las lesiones de Coquelin y Kondogbia urgían a encontrar un refuerzo en el medio del campo, y el técnico no dudó en el futbolista de Calpe.

El futbolista de Calpe lleva jugados seis partidos con el primer equipo

Desde entonces, no ha dejado el trabajo con el primer equipo, aunque fue alternando partidos con el Mestalla. El 30 de noviembre, ante el Villarreal en Mestalla (2-1), llegó su debut. Desde entonces, se convirtió en un habitual en las convocatorias, aunque sólo llegó a disputar 98 minutos, tres partidos de LaLiga y uno de Copa, ante el Logroñes, donde tuvo su única titularidad.

Esquerdo junto a Murthy mostrando la fecha de su renovación

Zurdo de calidad exquisita y mucha movilidad, en el mes de abril, adelantábamos en Deportes COPE Valencia la decisión firme del club de contar con Esquerdo para la primera plantilla de la temporada 2020-2021. Se fue Celades, llegó Javi Gracia, y el técnico navarro ha demostrado desde el primer momento que es un jugador que le gusta y al que cree valido para aportar minutos de calidad. Sus ganas han destacado en la invicta pretemporada del equipo.

Ahora, cumple un sueño, el sueño de un chaval que lleva toda la vida en la cantera valencianista “cuando eres niño lo ves muy lejos, como algo que puede llegar, pero que parece muy difícil. El Valencia CF me ha ayudado mucho, me ha enseñado todo lo que tenía que hacer. Ahora lo más importante es seguir trabajando más aún para que las oportunidades que me puedan dar, aprovecharlas al máximo”.