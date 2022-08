España es campeona del Mundo sub-20 con tres jugadoras del Valencia CF y Levante UD. La selección se proclamó ganadora del Mundial de Costa Rica 2022 este domingo por primera vez en la historia. Un partido disputado en el que las chicas buscaron la revancha cuatro años después ante Japón. En tan solo 27 minutos consiguieron los tres tantos que le dieron la victoria para llevarse este torneo tan deseado.

Asun Martínez, jugadora del Valencia CF, campeona del Mundo Sub-20FOTO: Asun Martínez

En las filas de Pedro López han estado tres jugadoras de equipos valencianos, Asun Martínez y Fiamma Ianuzzi con el Valencia CF y Sílvia Lloris con el Levante UD. Todas jugaron la gran final, Asun y Silvia desde el inicio y Fiamma salió en el 46. No todo queda ahí porque no solo representan equipos valencianos sino que Asun es ilicitana y Fiamma de Denia. Gran actuación de la muricana Silvia que supuso un muro infranqueable para las japonesas. Las tres campeonas han jugado casi todos los partidos a lo largo de todo el campeonato, desde el once inicial o saliendo en la segunda parte. Costa Rica, Australia, México, Países Bajos y, en la final Japón. En ese orden ha ido la selección española superando cada obstáculo que se le ha ido poniendo delante. Con goleadas desde el 5-0 a Costa Rica o el 3-0 a la Selección Australiana hasta 1-0 ante México.

España goleó a la gran Japón tras dos goles de Salma Paralluelo y uno de Inma Gabarro (3-1) en la final del Mundial de Costa Rica 2022. En la primera media hora del partido España se impuso a una selección asiática nerviosa y errática. Inma Gabarro anotó en el minuto 12 y Salma Paralluelo en el 22 y 27, mientras que Japón acortó distancias con Suzu Amano en el 47.

El Estadio Nacional de San José fue el escenario para dar espectáculo a un partido con dominio español y con representación valenciana. Esta selección tiene mucho futuro después de este espectacular torneo.