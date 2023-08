Las campeonas del mundo en COPE

A las 14.29h estaba prevista la llegada a la Estación Joaquin Sorolla de Valencia del AVLO con origen en Madrid Chamartín donde viajaban las dos representantes de los equipos valencianos en el Mundial: Enith Salón (Valencia CF) y Alba Redondo (Levante UD). Pero la representación del fútbol valenciano no acababa ahí. La capitana que levantó la copa fue Ivana Andrés, jugadora del Real Madrid CF y natural de Aielo de Malferit. Ella no regresó a la Comunitat en ese tren, pero las tres pasaron por COPE para analizar su sentir tras haber conseguido la primera estrella que acredita a España como campeona del Mundial Femenino.





Alba Redondo (Nacida en Albacete y jugadora del Levante UD)

La granota de Albacete fue la primera en atender a los medios de comunicación tras el revuelo de ilusión formado a su llegada. Cerca de 50 aficionados y familiares esperaban la salida del andén de las jugadoras para poder darles la felicitación.

¿Cómo se siente?

Estoy muy feliz. Estoy cansadísima porque hemos descansado poco, pero merece mucho la pena.

¿Lo pensaba hace un año?

Si me lo dicen hace un año que íbamos a vivir esto no me lo creería. Lo estoy disfrutando al máximo. Fue increíble. Nunca pensamos que el fútbol femenino iba a mover un pais, lo ha hecho, y de aquí ya no bajamos.

La celebración se ha visto envuelta por la polémica con Rubiales...

Nos hemos centrado en la victoria. Era un motivo extra que nos iba a venir bien. Hemos disfrutado y ya está. No nos hemos centrado en eso. Son actos que te llevan al descontrol de los nervios pero no nos ha influido en la celebración.



El homenaje a las campeonas en Madrid





Ivana Andrés (Nacida en Aielo de Malferit, jugadora del Real Madrid)

La valenciana fue la encargada de levantar el trofeo el pasado domingo en Australia. La capitana a la que buscan todas las cámaras, atendió los micrófonos de COPE desde Madrid.

¿Cómo estás?

Pues imagínate. Ahora la verdad es que estoy muy cansada, pero también muy feliz, muy feliz.

¿Y como está tu hija Jara, con tanto ajetreo? ¿Habéis tenido pediatra ahora mismo?

Muy bien, es una niña buenísima. Está perfecta, ha tenido la revisión de los dos meses y es buenísima. Cuando en uno años le contemos, va a flipar.

¿Qué sentiste al levantar la copa? ¿Te da tiempo a pensar en alguien o en algo?

Es una sensación indescriptible. Y claro que me acordé de mi familia, me acordé de ellos, que son los que están en el día a día, conmigo… mi mujer, mi hija, mis padres, mi hermana y todos los que me quieren.

Esa foto con la copa es para siempre, es historia del deporte español y mundial. ¿Soñaste alguna vez cuando eras niña en Aielo algo así?

La foto ya queda para los restos de los restos. Cuando era pequeña jugaba para divertirme, pero según fue pasando el tiempo, cuando te haces profesional, te vas poniendo metas, objetivos, sueños y claro que era un sueño. Un sueño que se ha hecho realidad.

¿En quién te fijabas cuando eras pequeña?

Yo cuando era pequeñita no había referentes femeninos y yo no tenía un jugador concreto. Era más de ver muchos partidos y de coger las mejores cosas de Puyol, Piqué o Ayala en su día, para aprender de ellos y reproducirlas en el campo.

¿Sabes que ahora muchas niñas querrán ser Ivana Andrés?

Ivana Andrés y todas mis compañeras de la selección, creo que nos hemos convertido en referentes. Es un orgullo, pero también una responsabilidad que nos hace muy felices. Es algo que tenia que llegar, han sido muchos años de esfuerzo y trabajo de las pioneras y de otras generaciones. Ellas aportaron el granito de arena para haber llegado hasta aquí y haber levantado esa copa del mundo.

Eres de Aielo de Malferit, el mismo pueblo que Nino Bravo. ¿Eres consciente que vas a discutirle ser la persona más célebre de allí?

No, me uno a él (risas).

Enith Salón (Nacida en Moncada y jugadora del Valencia CF)

Enith es portera del conjunto de Mestalla. Llegó a Valencia sin voz, después de 48 horas de viajes y muchas celebraciones.

¿Cómo ha vivido este momento?

No me lo habría imaginado nunca. Es algo que nunca había visto desde pequeña, sólo con chicos. Era algo que nunca imaginaba con chicas. Es algo indescripitble.

¿Qué sintió?

Sentí muchas emociones. Buenas, de alivio, porque después de todo lo que añadieron pedíamos por favor que no nos metieran. Lloramos de alegría

¿Qué le ha dicho su familia?

Mi familia también lloró. Están muy orgullosos de mí, por el trabajo de todo este tiempo atrás. Están muy contentos por mí y por todas mis compañeras.