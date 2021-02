La enfermería 'taronja' se vacía en el tramo decisivo

Se llevan disputados 47 partidos oficiales de la temporada y quedan 22 para la conclusión de las fases regulares tanto de la Liga Endesa como de la Euroleague. Solanente 10 choques para poder comprobar si Valencia Basket cumplirá con el objetivo planteado cuando la campaña echó a rodar: quedar entre los ocho primeros clasificados de la competición continental, como única vía posible para repetir en Euroleague y seguir siendo uno de los 18 elegidos. Y lo tiene al alcance de la mano, aunque fácil no va a ser. De ningún modo.

Prepelic celebra un triunfo

El equipo de Jaume Ponsarnau, ahora mismo, es décimo, pero a un solo triunfo del séptimo y sus rivales antes de cerrar la fase regular van a ser: el Real Madrid, el Zenit, Efes, Maccabi, Fenerbahce, Khimki, Bayern, Olympiacos, Alba y Baskonia. Cinco se jugarán en la Fonteta y otros tantos a domicilio.

Y buenas noticias desde la enfermería porque tanto Joan Sastre como Fernando San Emeterio se han incorporado por primera vez al trabajo con el equipo. El balear cayó lesionado el 26 de enero y se le diagnosticó un problema muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, mientras que el cántabro tuvo que confinarse por haber dado positivo en coronavirus el pasado a principios de este mes.

Los jugadores de Valencia Basket se conjuran en la cancha

Así que únicamente Guillem Vives sigue fuera de la dinámica grupal aquejado de una lumbalgia aguda que, sin embargo, no le impidió entrar en la convocatoria para jugar los cuartos de la Copa del Rey, pese a que no disputó ningún minuto. El base catalán se perdió el choque contra Estrella Roja (27 de enero) por esta cuestión que no es la primera vez que le afecta. En 2018 ya estuvo de baja por el mismo motivo.