El enésimo tropiezo del Levante UD

El Eldense y el Levante firmaron un empate sin goles en el Nuevo Pepico Amat que no deja contento a ninguno de los dos equipos: uno, el local, metido en la lucha por la permanencia y el otro, el visitante, en plena carrera por la promoción de ascenso.



El primer tiempo resultó trempidante, plagado de ritmo y ocasiones claras en ambas porterías y fue una cuestión de falta de acierto que el marcador no se moviera antes del descanso. En los primeros diez minutos, Soberón puso a prueba a Andrés Fernández y Lozano a Mackay con un disparo envenenado.



El Eldense afiló el cuchillo con un zapatazo de Soberón que se estrelló en el poste y con otra acción que Cabello acabó salvando bajo palos. El gol parecía asomarse, aunque el Levante también tuvo opciones de marcar en el tramo final de la primera parte.



Ian Mackay volvió a aparecer con otra gran parada con un chut colocado de Oriol Rey y Álex Valle envió un balón al larguero. Con un incesante intercambio de golpes sin premio se llegó al descanso.



En la segunda mitad, Felipe Miñambres, técnico granota, movió el banquillo y dio entrada a Bouldini y Fabricio. El primero de ellos logró batir a Mackay con un remate de cabeza, pero el gol fue anulado por falta a Marc Mateu.



Carlos Álvarez también estuvo cerca de marcar con un espléndido disparo desde fuera del área. El Eldense respondió con un buen disparo de Juanto Ortuño que obligó a Andrés Fernández a desviar a córner con una buena parada.



El Levante buscó la victoria en el tramo final del encuentro. Aceleró conocedor que el empate era insuficiente para sus aspiraciones de promoción, aunque el Eldense también tuvo al final un par de llegadas claras para marcar. Finalmente, el marcador no se movió y el empate sin goles se quedó corto para ambos equipos.



-- Ficha técnica



0 – CD Eldense: Mackay, Derick Poloni, Darío Dumic, Íñigo Piña, Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño (Pedro Capó, min. 86), Joel Jorquera (Iván Chapela, min. 70), Álex Bernal (Mo Dauda, min. 86), Mario Soberón y Juanto Ortuño (Jesús Clemente, min. 80).



0 – Levante UD: Andrés Fernández, Álex Valle, Dela, Cabello, Andrés García, Kochorashvili (Pablo Martínez, min. 70), Oriol Rey, Sergio Lozano (Fabricio, min. 46), Álvarez, Brugué y Dani Gómez (Bouldini, min. 46).



Árbitro: Alejandro Quintero González (comité andaluz), asistido en las bandas por García Urbaneja y Sarmiento Millet. Mostró tarjetas amarillas a Bouldini y al técnico Felipe Miñambres por el Levante.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 5.486 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Miguel Muñoz “Bartolo”, exjugador del Eldense.