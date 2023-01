Doble alegría en la Fonteta: gana y Claver no tiene nada grave

Valencia Basket ganó ayer a Fuenlabrada en un partido clave para seguir vivo en la pelea con la Copa. Los taronja apretaron en los últimos quince minutos para coger una ventaja suficiente para llevarse el encuentro. Los errores de los últimos compases mantuvieron con cierta esperanza a los madrileños, pero al final los valencianos fueron capaces de certificar la victoria. Si Bilbao pierde hoy en Málaga, entrará entre los ocho primeros clasificados, posición en la que aspira terminar al final de la primera vuelta.

"Hemos ganado, pero no podemos estar contentos", afirmó Álex Mumbrú en sala de prensa tras el partido. Además del transcurso del choque, el técnico estaba preocupado por el golpe que obligó a Claver a retirarse del parqué. No obstante, las noticias de la mañana de hoy son positivas.

Las pruebas a las que fue sometido el alero del Valencia Basket descartan en principio que tenga una lesión grave en las costillas, tras el mencionado golpe que recibió este martes en el encuentro ante el Carplus Fuenlabrada.

No obstante, la evolución del jugador determinará si puede participar o no en el encuentro de la Euroliga de este viernes ante el Estrella Roja (20.30h) o si se le tiene que someter a nuevas pruebas.



Claver recibió un fuerte impacto en el costado izquierdo en la lucha por un rebote y pidió el cambio de manera inmediata. Después, se marchó al vestuario y al no disminuir el dolor fue trasladado a un centro médico para comprobar si había sufrido algún tipo de lesión.



Las pruebas no han mostrado ninguna rotura en las costillas, como se temía, por lo que el jugador se reincorporará al trabajo del grupo cuando baje el dolor o, si persiste, se le realizarán nuevas pruebas para determinar si sufre una lesión menor.