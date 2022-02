Dimitrijevic, el hincha del Chelsea que quiere la Copa

¿Con ganas de Copa?

Muchísimas. Es una competición especial y entramos todos con muchas ganas.

Se estrena con Valencia Basket en este torneo

Ahora es un poco diferente. Es mi primer año aquí y con el Joventut entrábamos como "underdogs" (aspirantes), pero aquí en el primer partido somos favoritos. Es un poco diferente, pero la magia de la Copa es la misma.

Dimitrijevic, en su primera temporada en València



¿Acepta ser tan favorito ante UCAM?

No me importa, ni lo miro. Cualquiera puede ganar, sí que sabemos que somos un equipo fuerte y que vamos a competir, a intentar ganar la competición.

¿Cómo es Dimitrijevic?

Llevo ya diez años aquí, primero en la Penya y ahora aquí en una nueva etapa, con mucha ilusión en una nueva ciudad en estos primeros meses.

¿La lesión olvidada?

Es la primera vez que me lesiono más largo, pero cogiendo ritmo poco a poco. Esto es parte del deporte y hay que acostumbrarse y cuidarse mejor para que no pase otra vez.

Dos de fútbol. Es amigo de Bardhi?

No, no lo conozco aunque sí sigo la Liga. No hemos tenido la suerte de coincidir, pero sí puede ser en el futuro.

Entrada a canasta del normacedonio



Fan del Chelsea

Cuando Mourinho fichó por el Chelsea, a mi padre le gustaba mucho Mourinho y me dijo que viéramos el proyecto nuevo, con Abramovic. Vi a Drogba y a Lampard y quedé enamorado de Drogba y empecé a amar el Chelsea por él. Ahora soy muy, muy fan del Chelsea desde 2004 cuando ganaron dos Premiers seguidas y en cada partido estoy ahí, al límite. Lukaku tiene que demostrar cosas y hay jugadores que me molan más que Lukaku.

¿Con qué sueña con la Copa?

Estamos focalizados en Murcia y después vamos a ver. Quiero ganar títulos con Valencia y títulos importantes y la Copa lo es.