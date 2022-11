El dilema del lateral izquierdo sigue sin solución

Gattuso dijo en rueda de prensa que para él, no era ningún marrón el overbooking en el lateral izquierdo. Quizás para el técnico no lo sea, pero para el club lo es y el problema empieza a tomar mayor relieve conforme avanzan los días y se aproxima el 1 de enero, fecha en la que Toni Lato, quedará habilitado para negociar su salida libre para la próxima temporada. Y mientras tanto, Jesús Vázquez esperando a que el Valencia CF se pronuncie con una decisión tomada, no quiere seguir siendo el tercero de abordo y buscaría una salida en el mercado invernal que le garantice minutos.

Lato quiere seguir con el 'cafenet' en MestallaVCF





En el caso del lateral de La Pobla, acaba contrato en el mes de junio y su tema cobra carácter de urgencia, cosa que el club parece no darse por aludido. Aunque en pretemporada empezó con dudas sobre su rol en el equipo e incluso estuvo sobre la mesa la posibilidad de salir cedido al Getafe en los últimos días del mercado, fue cobrando protagonismo y con la sanción de Gayà de cuatro partidos, acabó por hacerse con la titularidad. Tras el regreso del capitán, volvió al banquillo pero siendo uno de los relevos fijos para el preparador italiano durante los partidos. Su relación con el entrenador es fundamental para que Lato tenga claro que su intención es la de prolongar su contrato con el Valencia CF. El problema es su alto salario. Tras la rocambolesca renovación en 2017, justo antes de ir cedido al PSV Eindhoven, Lim le otorgó un muy buen contrato a nivel económico que hoy, supone un problemón a la hora de negociar. Fuera del alcance y las intenciones del club. En todo caso, en la última reunión de Singapur de hace tres semanas, la estrategia quedó marcada y es la de realizar una oferta para renovar al futbolista. A la baja en lo económico, pero compensado por un contrato largo de 5-6 años. La realidad, a día de hoy, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, es que el club no ha hecho ningún movimiento de aproximación ni con el jugador, ni con su agencia de representación. En un mes, Lato queda libre para negociar y hay varios clubes que han mostrado su interés, aunque también la realidad es que no tiene oferta alguna sobre la mesa. Novias no le faltarán, pero pocos clubes van a poder acercarse a la cifra económica que cobra en el Valencia. Club y jugador quieren llegar a un acuerdo. Pero el club tiene que dar un paso adelante y parece, sorprendentemente, que no tiene ninguna prisa.

Vázquez firmó su renovación hasta junio de 2025VCF





El caso de Jesús Vázquez es distinto y tiene que ver más con lo futbolístico que con lo contractual. El lateral extremeño tiene contrato hasta junio de 2025. Pero no juega. A pesar que en pretemporada parecía que tenía ganada la posición a Lato para ser el segundo tras el indiscutible Gayà. Tuvo ofertas para irse, Elche y Getafe, pero decidió quedarse viendo que con Gattuso, su rol podría crecer con el paso de los meses. Pero la situación cambió. Gattuso lo relegó al tercer lugar en la posición del carril zurdo y su participación ha ido claramente en descenso. Por eso quiere una solución de cara al mercado de invierno, porque su única intención es la de jugar. Sea cedido, sea traspasado, traspasado con opción de compra, la fórmula que sea, pero quiere jugar. El Valencia no le ha comunicado nada porque tiene que tomar primero una decisión sobre la renovación de Lato. Si el de La Pobla renueva, la situación de Vázquez se agrava, ya no de cara a esta temporada, si no de cara al medio plazo. Teniendo en cuenta, además, que Gayà acaba de renovar hasta junio 2027. Ha sonado con fuerza su nombre en Italia, Juve e Inter tras la pista. En COPE contamos que el Getafe sigue interesado. Y desde Portugal se habló de Benfica en caso de la posible salida del valenciano Alex Grimaldo. Jesús quiere jugar y el Valencia tiene que tomar una posición que beneficie a las dos partes.

Así que, a falta de un mes para que se abra el mercado, el “problema” del lateral izquierdo sigue enquistado y sin avances en ningún sentido.