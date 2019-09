"No dije no a la selección, fue consensuado"

Comienza la temporada más larga, con diferencia, para Valencia Basket. Con un mínimo de 69 partidos por delante y un máximo... de vaya usted a saber. Y en su tercera campaña como 'taronja', Alberto Abalde se sienta con Deportes COPE Valencia para repasar toda la actualidad a nivel individual y colectivo.

Temporada infinita

Todos sabemos lo que toca esta temporada. Estamos muy motivados, con un reto muy impoprtante y exigente y con la máxima ilusión.

Tres viajes a Rusia en nueve días

Físicamente hay que estar muy bien preparado, también de cabeza preparados para sufrir. Hemos hecho una plantilla larga en la que todos debemos ser importantes con tantos partidos y tantos viajes. Además compaginándolo con la Liga ACB que es la más dura de Europa. Vamos a necesitar a todo el mundo.

"No estoy en condiciones de decir no a la selección española"

Cinco fichajes

De los nuevos destacaría cómo son como personas y lo rápido que se han adaptado al vestuario. Es clave para ser realmente un equipo y no un grupo de jugadores que haya buena gente, eso nos va a dar un plus. Si quieres que te destaque a uno, Brock Motum. No lo había visto mucho jugar y es muy sólido, sabe jugar y tiene mucha experiencia.

Medalla de oro Mundial

No me corresponde ningún trocito, la medalla es para los que la han ganado. Los que fuimos a las Ventanas hicimos nuestro trabajo. Es siempre un honor ir cuando te llaman.

Un no consensuado

Al acabar la temporada hablamos con la Federación para ver cuál era la situación. Yo quería mejorar como jugador y entre todos se decidió que me tomara el verano para mí, para entrenar. Así fue. No estoy en la condición de decir no a la selección, no he hecho nada todavía. No fue un no, por supuesto.

Acaba contrato

Es una temporada como todas, muy ilusionante. No pienso en el contrato sólo en ser mejor cada día.

El hermano de Tamara

He vuelto a serlo. Contentísimo de que ella esté aquí y juguen en Europa este año. Será una temporada muy chula.