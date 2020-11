El Deportivo Alavés, muy pendiente de Campaña: “Es importantísimo para el Levante UD”

En el Levante UD-Deportivo Alavés hay, a esta hora, dos centros de atención: Campaña y el Ciutat de València. El estadio está listo para su estreno, ocho meses después, y el sevillano apuesta por jugar ese partido decisivo. En Deportes COPE Valencia hemos hablado con el segundo entrenador del equipo vasco, Javi Cabello, que ha reconocido que están muy pendientes de Campaña. “Es un jugador importantísimo y que puedan contar con él les suma potencial, pero nosotros siempre preparamos los partidos pensando que nos vamos a encontrar el mejor rival. Así apuntan las informaciones, pero luego ya veremos si está disponible y lo que valora Paco López”, indicó.

Cabello (València, 1974) es consciente de lo mucho que hay en juego para el Levante UD y también para ellos. “Cuando estás en esa situación quieres sumar pronto porque no te quieres ver descolgado, porque es muy difícil remontar, pero la temporada es larguísima y no siempre los equipos que han empezado mal han terminando descendiendo. Queda mucho, cuesta ganar cada partido muchísimo y todo lo que vas sumando es importante para el futuro”, subrayó.

"No me llama la atención ver al Valencia CF donde está en la tabla", dice Cabello

El segundo entrenador del Deportivo Alavés tiene claro que “nuestra intención es ahora aprovechar la inercia después del empate ante el Barcelona para revertir la tendencia de antes y poder llevarnos la victoria” y que el Levante UD “es un equipo alegre y ofensivo desde que está Paco López y que en esta primera parte los resultados no les han acompañado pero las sensaciones siguen siendo buenas”.

Cabello, que trabajó durante varios años en la cantera del Valencia CF y en la secretaría técnica del club valencianista, ha analizado la compleja situación del equipo de Mestalla. “No me llama la atención porque con los movimientos que ha hecho el club se preveía que podía estar en esa situación. No hay que descuidarse porque es una competición que como te descuides… el año pasado se fue el Espanyol a Segunda división. No estoy diciendo eso, pero no te sorprende que en cuanto te descuidas un poco y el Valencia CF ha debilitado su plantilla pues va a tener que pelear muchísimo y no es una sorpresa, de momento”.