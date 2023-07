Danvila: “Quiero ser parte de la solución al problema”

¿Quién es Pepe Danvila?

Soy un empresario de valenciano que se dedica a la exportación de materias primas de lujo que está dentro del mercado de las grandes marcas que suministramos. Soy, levantinista, accionista y consejero en el último tramo, en los últimos cinco año y un amante del fútbol y de mi club.

El problema real del Levante UD

Básicamente el Levante UD lo que tiene hoy es un desajuste de caja que viene provocado por dos años de pérdidas con un COVID y que a nivel patrimonial el club mantiene su estructura y es una estructura muy sólida que se ha trabajado en los últimos 14 años de la época de Quico Catalán, con un estadio maravilloso, con una ciudad deportiva y tiene sus cargas. Pero lo que tiene fundamentalmente es un problema de caja puntual y hay que acometerlo con una inyección de capital.

La fórmula planteada para la viabilidad del club

Interpretamos que cuando el club, desgraciadamente por el famoso penalti, se queda en Segunda División no podíamos decir ‘¿Cómo es posible que este club a lo mejor pueda tener una valoración de 80 millones de euros y que por este penalti ahora se quede en una valoración de 30 millones de euros?’ Entonces nuestra idea es decir: vamos a recuperar el valor del club y llevarlo a su posición para que todo el trabajo realizado anteriormente no se quede en nada. Para ello lo que proponemos es un préstamo al club para no diluir a la Fundación y que la Fundación se quede con la mayoría del club. A cambio solicitamos una gestión porque entendemos que tenemos que gestionar el club si vamos a inyectar este capital. Si la deuda entendemos que es de 30 millones y 15 millones podemos obtenerlo con la venta de jugadores, nos hacen falta 15. Queremos mantener la mayoría accionarial de la Fundación, proteger al levantinismo y proteger al accionista para que no se diluya e intentar gestionar para devolver al club a Primera División en este préstamo participativo. Evidentemente tenemos que hacer un préstamo a cinco años, con un tipo de interés que va a ser incluso mejor de mercado porque será en torno a un 5%, que estamos hablando que es una cosa irrisoria. Porque quieren ayudar, aquí no vienes a aprovecharte del club simplemente pides a cambio de esto poder gestionar, que eso entendemos que es una cosa lógica y normal para repito, sobre todo, proteger a la Fundación y que no vayamos a una ampliación de capital de capital que lo que hace es que la Fundación pierda el control del club.

¿Y si el Levante UD no puede devolver el préstamo?

Simplemente hemos prestado un dinero para ayudar al club y lo que ocurriría es que se renegociaría, o sea nos sentaremos en una mesa y vamos a negociar. Si la Fundación está decidida y dice ‘oye pues vamos a hacer una ampliación de capital’. Si hacemos una ampliación y podemos pagar una parte del préstamo, imagínate pagamos cinco y seguimos con diez… Es que se pueden dar muchas alternativas pero lo más importante es que pongamos al servicio de la Fundación la opción de decidir dentro de cinco años y Dios quiera que no sea esa situación y que hayan devuelto el dinero.

Cómo convencer a Vicente Boluda

Afortunadamente yo tengo un amigo común y que me llevó a Vicente. La verdad es que estamos hablando de diez minutos de conversación porque Vicente es una persona muy directa, muy rápida en decisiones y es cierto que me imagino que la parte emocional sería bastante importante en este aspecto. Fui de frente como creo que hay que ir a una persona con una personalidad tan importante y con tanta referencia a nivel mundial y empresarial. Entonces le dije: ‘Vicente, mira el club necesita capital yo afortunadamente pues puedo poner una parte del capital necesito un compañero de viaje y no hay no hay ningún levantinista con el ADN que que sea comparable a ti y creo que es el momento de que eches un cable’. En dos minutos me dijo: ‘Si tú vas, yo voy contigo. No tienes que hacer nada más, adelante cuenta con mi apoyo accionarial y mi apoyo económico’. Él quiere estar en la sombra apoyando y tendrá sus personas en el Consejo pero no quiere estar en una primera fila porque su día a día le absorbe.

¿Será presidente?

Inicialmente no voy a ser el presidente, le voy a proponer dos perfiles a Vicente. Estaré en la gestión interna y en eso sí que me he ofrecido a hacer pero no puedo estar al frente. Puedo ser un consejero delegado para reconducir la situación financiera porque al fin y al cabo estamos protegiendo la inversión. Y mejorarla y reconducirla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El papel de la Fundación

Está haciendo bien las cosas, tiene que hacer un proceso de apertura, democrático y que pueda estudiar bien las propuestas y pueda hacer su apuesta. Me parece que es lógico que se tomen su tiempo, que no haya prisa porque es una decisión importante. Estamos hablando de dinero y es importante. Hay que analizarlo bien y que es muy lógico que se den más tiempo.

¿Cuándo se va Quico Catalán?

Quico ya dijo muy claramente que él deja ya su puesto, está por un mero formalismo y en cuanto la Fundación elija su propuesta será cuestión de un día o dos… No tiene ningún interés, está ayudando con Felipe con el tema del cierre del mercado para dar estabilidad al club.





La incertidumbre entre los empleados

En la anterior etapa con Quico se decidió por apostar por la estructura del club de Primera, pero hoy está dos años en Segunda y tenemos que tomar medidas de reconducir un balance que está en pérdidas. Nos estamos jugando el nombre del club y hay que tomar medidas. Si estuviéramos en Primera serían más livianas, pero hoy son más fuertes. No puede mantenerse en Segunda con una estructura de Primera. Nosotros nadie va a estar retribuido, ni el Consejo ni el presidente. Se hará un equipo fuerte de gestión remunerado acorde a lo que pueda dar el club. La reducción no es solo para algunos, es para todos.





¿Problema en el pasado, solución en el futuro?

Soy un muy orgulloso consejero de Quico Catalán. Tengo que decir que ese consejo dio la cara hasta el último momento, porque ahí hay consejeros entre los que me incluyo, e incluso hasta el presidente que pusieron dinero en un momento para inyectar capital en la medida que se pudo para sostener esos meses de circunstancias difíciles.Es cierto que soy parte del problema pero soy parte de la solución porque me considero responsable y entiendo que he aprendido los errores y que vengo a poder rectificarlos, pero sí, he sido consejero con Quico Catalán y como responsable quiero ser parte de la solución al problema. Es evidente que es un nuevo modelo de gestión, son nuevas personas las que van a liderar. Es un nuevo Consejo y va a ser totalmente nuevo.





El caso Pepelu

Hablo como aficionado. Pepelu no está en venta. No se va a venir, si cualquier club lo quiere tendrá que depositar la cláusula. Firmó diez años y es nuestra bandera. Tenemos que recuperar esas lágrimas de los niños que sufrieron en ese partido y si decide marcharse es porque alguien ha puesto el dinero de la cláusula.