Dani Gómez ya luce de granota

A sus 22 años recién cumplidos (Alcorcón, 30 de julio de 1998), se le va con soltura. No le intimidan los focos y es capaz de salir airoso de las preguntas de los periodistas. Tampoco se conforma con los tópicos típicos de las puestas de largo de los futbolistas con sus nuevos colores. Dani Gómezes un delantero que lleva haciéndose un nombre en el deporte profesional y que es consciente de haber dado un salto en su carrera que le puede catapultar a lo más alto.

Criado en la cantera del Real Madrid y curtido en la Liga Smartbank con el CD Tenerife, con el que hizo 11 goles la pasada temporada (nueve en Liga y dos en la Copa del Rey), se define como un punta "con movilidad, me gusta caer a los espacios y dar soluciones al equipo" y no se esconde cuando la cuestión viene del lado de su predecesor, Borja Mayoral: "no he hablado con él, aunque sí compartí vestuario y aprendí de él. Es un buen espejo donde mirarse y si puedo trataré de superar sus números", replica con una sonrisa en el rostro.

Vídeo

Es consciente de que la competencia arriba en el Levante UD va a ser árdua. Con Sergio León (al que se le busca acomodo), Morales y sobre todo con Roger Martí, del que sólo tiene buenas palabras: "lo lleva demostrando años y yo soy un novato. Me marco como objetivo aprender de él cada día".

Su referente desde pequeño es el portugués Cristiano Ronaldo y la primera cita en la que se le podrá ver en acción con sus nuevos colores, mañana a partir de las 20:30 horas en El Pinatar Arena de Murcia y frente al RCD Mallorca.