¿Cómo fueron aquellos días?

Te mentiría si no te dijese que no fueron días difíciles. Fueron tiempos complicados desde 2009, 2010 y 2011. Llegados a ese momento de la venta, desde el Sayuntamiento tuvimos clara la importancia del VCF, pero también debíamos defender los compromisos que el club tenia con todos los valencianos. Fundamentamente uno, la formalización de la permuta no estaba recogida como tal en el contrato y loa dvertimos durante todo el mes de djulio y que de no corregirse no iba a ser posible nuestro voto. Estábamos hablando de cerca de 20 millones d eeuros y así lo hicimos.

Tampoco estaba recogida la obligación de construir el polideportivo de Benicalap.

Efectivamente. Por un importe de 5,9 millones de euros. Nueve o diez meses después conseguimos arrancar ese compromiso de pago de esas cantidades y que en estos momentos se está haciendo frente por parte del Valencia CF.

Desde finales de 2017 la velocidad en la ejecución de todos los compromisos ha cambiado y son asuntos clave para la viabilidad del club.

Cristóbal Grau en una entrega de premios de COPE

¿Ha vuelto a tener relación con Amadeo Salvo y Aurelio Martínez?

No, no he tenido ocasión. En aquel momento actuamos como debimos, defendimos nuestros intereses. Nos hemos visto, pero no hemos vuelto a hablar de esto.

Sensación de los últimos meses del proceso de venta

Fue convulso. El deseo sí que era unánime, buscar lo mejor para el Valencia CF y tambuñen que la propiedad quedara lo más cerca de los valencianos y su ciudad.

La escenografía estaba clara en favor de Meriton

Todos nos enfrentábamos a una decisión muy importante. El Valencia es un “sentiment”, no era una decisión fría y no fue difícil para mí, si no porque fuera lo mejor para todos. No fue plato de buen gusto. Habría sido más sencillo que la parte compradora hubiera reconocido lo que le correspondía y no fue así. Hice lo que debía hacer y hoy volvería a hacerlo.

¿Fue Meriton la mejor oferta?

Hablo de memoria. Fueron unas seis o siete ofertas. Price y KPMG realizaron un informe. Para mí no era la mejor oferta y, por eso, votamos que no.

Grau (primero de la izquierda) con Amadeo Salvo y Kim Koh

¿Están actuando bien las instituciones a día de hoy?

Se está haciendo lo que hay que hacer. La ATE sigue siendo el mejor instrumento para que el Valencia CF se garantice su viabilidad de futuro. El club no ha trabajado al mismo ritmo que en 2015-2017 y entiendo el papel del Ayuntamiento para incitar al Valencia CF a que ponga en marcha este instrumento tan importante. Aunque no habría que dejado llegar hasta este punto.

¿Es posible que el Ayuntamiento se ponga en contra del Valencia CF?

Los plazos son los que son y ambas partes buscan lo mejor para todos