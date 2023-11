Crisis y susto en el Ciutat de València

El Racing de Santander goleó este lunes al Levante (2-4) en el Ciutat de València en un partido marcado por la fragilidad de ambos en defensa pero del que salió victorioso el cuadro visitante, que cierra su crisis para dejar en una delicada situación al equipo de Javi Calleja, con solo dos puntos de los últimos quince en Laliga Hypermotion.



Dos goles de Arana y otros dos de Peque permitieron al equipo de José Alberto López remontar hasta en dos ocasiones los tantos de un Levante que acabó desquiciado y sin recursos en la última media hora de partido e instalado en su primera gran crisis del curso.



Y eso que al Levante se le puso de cara el partido muy pronto. Vezo, tras una recuperación en la medular, filtró un buen pase entre líneas para que Dani Gómez, ya dentro del área, provocara con un peligroso pase el rechace del meta visitante que aprovechó desde el punto de penalti Óscar Clemente para colocar el 1-0 a los diez minutos.



Clemente fue también protagonista en el gol del empate del Racing, ya que una pérdida la convirtió Íñigo en un pase adelantado para Arana, que no perdonó ante Femenías (1-1, m.22). Reclamó el Levante falta en el robo de balón, pero el VAR validó la acción y confirmó la reacción del Racing, que antes del cuarto de hora había perdido por lesión a Andrés.



Sin control alguno, los dos equipos pisaban las áreas con cada fallo del contrincante, sobre todo en defensa. Un error de la zaga del Racing, que llevaba tres derrotas seguidas antes de visitar València, casi lo transforma en el segundo Dani Gómez, pero el defensa Mantilla salvó a su equipo en la línea de gol.



El final de la primera parte tuvo la dosis de polémica arbitral de casi cada jornada con el Levante. El colegiado pitó un penalti sobre Dani Gómez, pero su asistente primero y luego el VAR señalaron fuera de juego. Merecía, sin embargo, más el Levante y lo logró en la prolongación, con un tiro cruzado de Iván Romero (2-1, m.48).



Tras el paso por los vestuarios no tardó el Racing en reaccionar y en quince minutos remontó. Primero con un gol de penalti de Peque después de que Valle derribase a Arana en una acción muy protestada por el bando local. El 2-3 fue del propio Arana, tras aprovechar otra situación mal defendida por el Levante en su área.



Se la jugó Calleja metiendo al equipo más arriba y lo pagó caro, porque Peque puso el 2-4 casi sin despeinarse. La grada trasladó su enfado con el árbitro al banquillo y al palco, con gritos contra Calleja y la directiva.



Nada se jugó a partir del minuto 71 ni en los trece de prolongación, con un Levante cuyo único plan era colgar balones y protestar cada caída en el área rival. Con la derrota y tras la quinta jornada sin ganar, el Levante de Calleja se queda ya a once puntos del líder.



En el último minuto del choque se fue en camilla el levantinista Brugué, tras un aparente desvanecimiento, del que el jugador se recuperó. Fue trasladado a un hospital ya estable para ser evaluado.



- Ficha técnica:



2 - Levante UD: Femenías, Xavi Grande, Dela, Vezo, Valle (Algobia, m.88), Clemente (Rober Ibáñez, m.69), Pablo Martínez, Rey (Cantero, m.88), Carlos Álvarez (Bouldini, m.62), Iván Romero (Brugué, m.69) y Dani Gómez.



4 - Racing de Santander: Ezkieta, Mantilla, Germán, Rubén Alves, Saúl, Íñigo (Dani Fernández, m.81), Aldasoro, Andrés (Lago Junior, m.15), Peque (Sangalli, m.81), Vicente (Grenier, m.81) y Arana (Ekain, m.66).



Goles: 1-0, m.11: Óscar Clemente. 1-1, m.22: Arana. 2-1, m.48: Iván Romero. 2-2, m.54: Peque (penalti). 2-3, m.60: Arana. 2-4, m.71: Peque.



Árbitro: Galech Apezteguía (Colegio navarro). Amonestó a los locales Bouldini y Dela, y al visitante Germán.



Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ciutat de València ante 12.691 espectadores, con unos 100 seguidores del Racing de Santander.