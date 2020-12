La COVID-19 amenaza al Levante UD

El Levante UD está pendiente de que el positivo confirmado este viernes no se convierta en brote y ponga en riesgo la salud del vestuario, primero, y después el partido de mañana ante la Real Sociedad en el Ciutat de València. Sin embargo, el entrenador Paco López explicó que cree que el partido se podrá jugar y, además, están a la espera de conocer los resultados de las pruebas PCR a las que han sometido esta mañana.

“Hemos vistos casos este año que hubo varios contagios y se han jugado los partidos, así que no creo que haya problema para que se pueda jugar el partido”, dijo Paco López, que añadió que tienen la esperanza de que no haya más contagios en su equipo. “Si se confirma que hay un positivo, porque no se ha confirmado cien por cien, dependerá del número pero la sensación y la esperanza que tenemos todos es que no haya más”, añadió el entrenador valenciano.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Trataremos de extender nuestras buenas sensaciones ante uno de los mejores equipos de @LaLiga"#LevanteRealSociedadpic.twitter.com/gXLAC7OFH0 — Levante UD �� (@LevanteUD) December 18, 2020

Paco López, sin embargo, señaló que están pendientes de los resultados de la prueba PCR a la que han sido sometidos todos los miembros del primer equipo este viernes y cuyo resultados conocerán esta noche. El entrenador del Levante UD, además, desveló que el jugador afectado ha solicitado que no se desvele su identidad y admitió que “no es la situación ideal” para preparar el encuentro de mañana.

El positivo ha provocado un cambio de planes en la víspera del encuentro ante el equipo donostiarra. Los jugadores, una vez cancelado el entrenamiento de la tarde, se han entrenado de forma individual y han acudido entre las 13:00 y las 14:00 horas al estadio Ciutat de València para pasar las pertinentes pruebas PCR y descartar así más contagios.

La Real Sociedad, por cierto, está concentrada en El Saler y el entrenador del equipo, Imanol, ha descartado la participación de Oyarzábal en el partido de mañana.