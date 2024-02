Corona: "No necesitamos la firma de Peter Lim para cerrar operaciones"

Miguel Ángel Corona ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna aprovechando la presentación de Peter Federíco. El director deportivo se ha expuesto a las preguntas de los medios tras el cierre del mercado. La salida de Paulista, el fichaje fustrado de Rafa Mir, la renovación de Baraja y el proyecto deportivo para la próxima temporada con la obligación de ventas.

¿Han debilitado la plantilla tras este mercado?

"Intentamos la operación de Rafa Mir tras la salida de Paulista. Era el único objetivo que queríamos. Si no venía Rafa, solo nos quedaba Federico. La irrupción de Mosquera y la vuelta de Diakhaby nos da la sensación de que nos va a permitir competir como hasta ahora".

Tercer intento por Rafa Mir

"No sé si volveremos a negociar por Rafa. Veremos lo que depara el futuro. Hemos hecho dos esfuerzos por Rafa incluso en unas cifras que nos suponía un esfuerzo terrible. Teníamos un acuerdo, para hay cosas que el Valencia no puede permitir y ya las expliqué".

¿Rafa Mir no está en el Valencia CF porque Lim se fue a dormir?

"No necesitamos la firma de Lim para hacer operaciones. Tenemos la de la presidenta. No se trata de tiempo, se trata de las formas y de las condiciones que ya estaban pactadas. Si hay un acuerdo en cifras, deben seguir así. No llegar de vuelta con cambios en los documentos".

Corona se ha mostrado molesto con la actitud del Sevilla en el caso MirCOPE





¿Pérdida de Paulista devalua la plantilla?

" La situación de Paulista no es de invierno. Desde el 5 de junio de 2023, intentamos sacar a Paulista traspasado. Es una operación financiera para encontrar el equilibrio financiero. Apareció esa oportunidad en enero y la ejecutamos. En septiembre ya hubo una posibilidad para que Paulista saliese. Una vez que sale Gabi y Koba, fichamos a Peter Federico. Luego hablé con Baraja y solo intentábamos Rafa Mir".

Renovación de Rubén Baraja

"Rubén Baraja tiene contrato hasta 2025 sin condiciones. Estamos encantados con él. Habrá tiempo para hablar de futuro con él. Hay tiempo para que todo encaje. Veo feliz a Baraja y confío en que todo pueda encajar. No hemos hablado con el míster todavía. Nos

Rafa Mir

"Si no sé lo que me va a costar el jugador, no voy a tener un acuerdo con él hasta que no tenga un acuerda con el Sevilla. Ese acuerdo sería papel mojado. Además, no puedo negociar con Mir sin tener un acuerdo con el Sevilla. Nunca me habían cambiado condiciones y menos con esos importes. Y en seis meses el mismo club, tampoco. Creemos que el mundo del fútbol nos debe respetar".

Lay Hoon y Solís, atentos a la comparecencia de Corona en Paterna





Empequeñecimiento del club

"Queremos crecer, pero nuestra realidad nos dice que tenemos que ajustar nuestros costes. Estamos contentos de la forma que está compitiendo nuestra plantilla. Es una delicia verles cada semanas".

Carlos Vicente

"Tenía la ilusión de jugar en Primera, pero su operación nos elevaba el coste de la plantilla. Necesitábamos más recursos financieros durante el mercado de enero, por no pudimos movernos".

Baraja dijo que la salida de Paulista resta más que suma

"Es una pérdida de un central importante. No lo niego. Sabíamos que esto podía pasar, pero nuestras conversaciones con Baraja fueron claras: destinar esos recurso para que viniese Rafa Mir antes que un central".

Proyecto de futuro deportivo no coincide con los movimientos del club

"Nunca sabes. Hemos recibido llamadas por Mamardashvili, Mosquera, Guerra... y hemos decidido mantenerlos. La presidenta ya habló de un periodo de dos o tres años. Los ingresos también influyen. En mercados anteriores, hemos marcado una cifra de necesidad y luego no las hemos cumplido. No tengo marcada esa cifra, la clasificación también nos influye en los ingresos de este curso".

¿Ha hablado con Rafa Mir?

"Yo no he hablado con Rafa desde el 1 de febrero. No creo nada, me gustaría saber lo que él opina. Veo versiones contradictorias. Mi conversación con él fue muy honesta. En ningún momento percibí enfado hacia nosotros. Rafa ha hecho un esfuerzo por intentar venir, ojalá le vaya muy bien en el futuro".

Apuesta económica para la próxima temporada

"Todavía no nos hemos sentado con números exactos. Dependerá de la clasificación, de las operaciones que se puedan hacer en verano... todavía no lo sé con exactitud. No sé el coste de plantilla que tendremos. Lo que nos va a decir el mercado sobre el valor de nuestros jugadores. ¿Qué es empeorar la plantilla? Este año la hemos empeorado y llevamos 35 puntos. Vamos a dejar competir los chicos y que nos digan de lo que son capaces".