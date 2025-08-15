Corberán: "La plantilla no está cerrada"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, apuntó que “la plantilla todavía no está cerrada" y aunque se mostró "satisfecho con el trabajo que se ha hecho para lograr las incorporaciones" recordó que "un club como el Valencia exige ambición" y dijo que la tendrán "hasta el último minuto del cierre del mercado”.

Corberán aseguró que el club está trabajando para "cubrir las necesidades para ser lo más competitivos posibles”, pero no quiso apuntar en qué posiciones buscan reforzarse ni tampoco habló sobre nombres propios como una vuelta de Sadiq Umar. “No hablo a título personal de ningún jugador que no pertenezca a nuestro club”, reiteró.

Mientras, sobre las seis incorporaciones se mostró contento porque “son jugadores que han mostrado una trayectoria, ayudan a que el equipo sea lo más competitivo posible” y calificó como muy importantes las renovaciones de Javi Guerra y César Tárrega.

“Son renovaciones importantes a nivel deportivo y a nivel de significado. Tienen un sentimiento de pertenencia grande y son importantes para crear proyectos deportivos sólidos. El club ha hecho un esfuerzo muy importante por consolidarlas”, dijo.

Sobre si la no renovación de Cristhian Mosquera ha sido una decepción, Corberán afirmó: “Las renovaciones se dan cuando ambas partes tienen el mismo interés. No hay decepción posible”.

Por último, agradeció a Fran Pérez su dedicación el día que se ha hecho oficial su fichaje por el Rayo Vallecano. “Fran estaba en el último año de contrato, llegó una oferta del Rayo Vallecano y tanto el jugador como el club llegaron al acuerdo y se concretó su fichaje. Le estoy agradecido por el tiempo que ha estado”, finalizó.