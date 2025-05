Corberán: "Ante Las Palmas es un partido vital"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha comparecido en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque ante la UD Las Palmas, un rival directo en la lucha de la permanencia, por ello el técnico ha calificado de “vital” el choque ante el equipo de Diego Martínez. No está Tárrega por sanción, jugará Diakhaby. Con la duda de Enzo por molestias. Entra en la convocatoria siete semanas después, Iván Jaime y viaja el centrocampista del filial, Pedro Alemañ.

Altas y bajas para Las Palmas

“Iván Jaime ha vuelto a la dinámica y va a entrar en la convocatoria. Al igual que Enzo y el resto de la plantilla. El único que no está, por las amarillas, es Tárrega”.

Crecimiento del equipo en los partidos

“Para competir en un partido tiene que jugarlo con la determinación clara de ir a por el partido y en el transcurso hay dos máximas: nunca relajarse y nunca rendirse”.

VCF Diakhaby volverá a la titularidad ante la ausencia de Tárrega

Resultados históricos en Gran Canaria adversos

“Siendo conscientes de la exigencia del partido y porque es un rival que lucha por el mismo objetivo y eso va a hacer que el nivel de activación, atención, de personalidad y fuerza mental sea el máximo”.

Ganar fuera, asignatura pendiente

“Desde que estoy con el equipo, he visto al grupo competir por cada partido, prepararlo como lo tienes que preparar y esos aspectos de fuerza mental y personalidad van a ser aspectos claves, sobre todo, fuera de casa. Tienes que estar muy centrado en el partido. Las premisas no difieren de las que, en cada partido, hacen falta”.

¿Quién está más necesitado mañana?

“La necesidad de puntos no la valoro. Cada uno tenemos unos. Sí que valoro el gran esfuerzo de cada punto y el partido no sé lo que significa para la UD Las Palmas, pero para nosotros es un partido vital, muy importante y eso es lo que tenemos que reflejar mañana en el campo”.

UD Las Palmas

“La preparación no difiere a la de otros encuentros. Hay que hacer análisis colectivo y eso, independientemente, de los jugadores que jueguen siempre se tiene que hacer. Luego, están los matices individuales. Cada jugador tiene matices específicos. Tenemos que trabajar por cada detalle en un partido de máxima exigencia y estar atentos a todo lo que va a conllevar”.

Planificación temporada 25-26

“No es mi objetivo. Ahora, es el de mañana. Seguir trabajando con el equipo y mi mente está solo en el encuentro de mañana. Ese es mi deber y mi responsabilidad y en ello estoy”.

Vestuario

“Veo al grupo maduro, que cuando empezamos por detrás, tiene insistencia y fe y, cuando vamos por delante, compite y trabaja. El grupo ha crecido y, por eso, se han conseguido puntos a base de mucho trabajo y madurez”.

Mosquera y su futuro

“No hay ningún jugador del Valencia CF que no sea consciente de la importancia del momento en el que estamos, que no entren con la mentalidad que esta situación requiere y que no esté pensando en nada más que no sea en el próximo partido”.

Iván Jaime tras siete semanas de lesión

Ausencia de Tárrega por sanciòn

“Que no esté conlleva que otro juegue en su posición. En este caso, será Diakhaby”.

Yarek y su rol

“Es importantísimo, como el resto de compañeros. No todos los jugadores que son importantes juegan de titulares. Trabajo con todos para alcanzar su máximo rendimiento. Tiene un futuro enorme y estoy contentísimo de tenerlo. Le veo muy responsabilizado de su mejora. Es muy joven y ha vivido momento de una responsabilidad impropia de la edad que tiene por las circunstancias y siempre ha tenido una respuesta adecuada. Como es joven, por mucho talento que tenga, está en el proceso de mejora. Me gusta la consciencia del proceso que tiene, involucrándose mucho en ella. Me hace sentir tranquilo. Sé que es un jugador que cuando el equipo lo necesite, va a responder”.