Corberán: "Hablar de nuevos objetivos cuando no se han conseguido los primeros es irreal"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, apuntó que, pese a la buena dinámica del equipo, el objetivo de la salvación no ha cambiado y que sería “irreal, insensato y contraproducente” hablar de un segundo objetivo (Europa) sin haber cumplido el primero.

“Nuestro objetivo no ha cambiado y sería un error pensar que así ha sido. Veo al grupo con mucha madurez, consciente de que todavía tenemos que trabajar para lograr el objetivo”, incidió este viernes en la sala de prensa de Paterna antes de visitar al Rayo Vallecano.

Corberán avisó que el partido contra el equipo madrileño será “de mucha exigencia” porque es un campo distinto por dimensiones que condiciona el juego. “El Rayo tiene una identidad muy clara: es agresivo y presiona mucho con y sin balón. El nivel de activación del partido va a ser enorme y nos va a exigir el máximo nivel de concentración”, dijo.

“Es un campo más corto y estrecho. El Rayo tiene un estilo que optimiza además esas dimensiones. Es de los equipos con una intensidad más alta de la liga, solo superado por el Barcelona, y con más nivel de esprints, eso ya te pone en perspectiva del partido frenético que va a ser”, agregó.

Sobre la euforia del parte de la afición de un equipo que ha pasado de ser colista a estar más cerca de las posiciones europeas que del descenso, expresó que el conjunto solo se centra en lo que depende de ellos.

“Creo en la sensatez y valoro muchísimo el trabajo detrás de cada punto. Hay muchas horas de dedicación no solo mía, del cuerpo técnico y de los jugadores. Estoy contento porque el grupo está centrado en el trabajo. Nuestro trabajo y nuestra meta es hacer feliz a la gente, por eso le damos importancia a cada día para que la gente se sienta orgullosa de cómo compite su equipo”, comentó.

“No valoro si es un milagro (los resultados del Valencia), valoro mucho el esfuerzo, entrega y trabajo de un equipo que ha sufrido mucho. Cada uno lo puede catalogar como quiera, pero creo mucho en el trabajo que hacemos. Me gusta lo que veo en el día a día, veo un grupo maduro, centrado y consciente de lo que cuesta lo que estamos haciendo”, agregó.

Por otro lado, Corberán no se mostró preocupado porque Sadiq Umar, el delantero titular, lleve cuatro partidos sin marcar. “Tengo tres delanteros extraordinarios y el nivel de un delantero me preocupa cuando no le veo rendimiento y trabajo. El gol no es lo único que hace un delantero en el campo”, afirmó.

También habló de Sergi Canós, que marcó el gol de la última victoria en Vallecas y con el que no ha contado demasiado. El míster valencianista dijo que “fue un gol bonito” y valoró el trabajo del futbolista de Nules, que debe esperar su oportunidad como pasó con Jesús Vázquez y Max Aarons en el Santiago Bernabéu.