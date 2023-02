Con Mamardashvili no basta para salir del pozo

El Girona, con un tanto de Borja García, firmó una victoria muy valiosa en la pelea por la salvación contra un Valencia que encadenó la tercera derrota consecutiva en LaLiga Santander y agravó, más si cabe, su crisis deportiva e institucional.



En la primera jornada de la segunda vuelta, el conjunto catalán consiguió dejar a cero su meta por primera vez en toda la temporada y se reencontró con la victoria para colocarse con cinco puntos de ventaja sobre el descenso. El Valencia, ahora con apenas un punto sobre el 18º, no gana en LaLiga desde el 10 de noviembre.



Los dos equipos, necesitados de puntos y oxígeno, buscaron la portería contraria desde el inicio. A los siete minutos Taty Castellanos ya avisó al Valencia con un chut desviado, a buen pase e Oriol Romeu. Los visitantes respondieron con un centro envenenado de José Luis Gayà y un chut raso de Samuel Lino.

Cavani encarna la desesperación de todo el equipoLFP





Fueron las primeras ocasiones de una primera mitad repleta de ellas, con un Girona creciente y más protagonista y con un Valencia más reactivo.



Giorgi Mamardashvili se estiró para despejar de manera providencial una volea de Aleix García, a centro de Miguel Gutiérrez desde la izquierda tras un caño a su par. Justo después, una jugada embarullada en el área ché acabó con un cabezazo de Castellanos al travesaño.



El Valencia, por su parte, castigó las concesiones del Girona con dos contragolpes vertiginosos que no se convirtieron en gol por centímetros. En el primero, más peligroso, Cavani habilitó a Yunus Musah con un precioso pase al espacio y el joven centrocampista dejó atrás a los defensas locales por velocidad, pero en el mano a mano Paulo Gazzaniga repelió su disparo cruzado con el pie izquierdo, clave. En el segundo, Toni Lato no supo conectar ni con Cavani ni con Lino.



El Girona todavía tuvo dos ocasiones manifiestas más antes del descanso: un chut franco de Borja García, solo dentro del área, a las manos de Mamardashvili y un cabezazo picado de Castellanos a pase de Miguel Gutiérrez que se fue justo por encima del larguero.



La segunda mitad, tuvo un inicio igualmente vibrante y también dominado por el Girona, ambicioso y superior. Nada más volver de los vestuarios, Castellanos no logró rentabilizar un gran pase de Aleix García en la frontal del área pequeña.

El equipo está sumido en la depresión futbolísticaLFP





Parecía increíble que no se hubiera producido ningún gol. Y este acabó cayendo a la hora de juego: Rodrigo Riquelme, recién salido al verde, recuperó una pelota y se la cedió a Borja García para que superara a Mamardashvili de primeras y con un disparo cruzado para celebrar su primera titularidad de la temporada.



El Valencia se vio forzado a adelantar líneas. Buscó el empate con más esfuerzo que acierto: solo inquietó con un disparo manso de Lino y un cabezazo de Hugo Duro en la penúltima acción del partido. Estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1, ya que Mamardashvili firmó dos grandes paradas para rechazar dos remates de cabeza de Cristhian Stuani. Fue una tarde feliz para Montilivi, que también aplaudió el esperado debut del extremo Viktor Tsygankov.

Voro suma dos derrotas en dos partidosLFP





Ficha técnica:



1 - Girona FC: Gazzaniga; Valery, Santi Bueno, Bernardo, Miguel; Romeu, Aleix García; Iván Martín (Tsyhankov, min. 78), Borja García (Herrera, min. 78), Toni Villa (Riquelme, min. 62); y Castellanos (Stuani, min. 62).



0 - Valencia CF: Mamardashvili; Foulquier, Cömert, Cenk, Gayà; Hugo Guillamón (Ilaix Moriba, min. 78); Samuel Lino (Marcos André, min. 78), Musah (Hugo Duro, min. 79), André Almeida, Lato (Jesús Vázquez, min. 83); y Cavani.



Gol: 1-0, min. 63: Borja García.



Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó al local Stuani (min. 79) y los visitantes Hugo Guillamón (min. 61), Gayà (min. 66), Cavani (min. 66) y a Cenk (min. 90+3).