Coke lo tiene claro: SÍ a las concentraciones; NO a los ERTE

Paso a la Fase 3

Estamos ilusionados con los pasos que vamos dando. No tiene ni punto de comparación con la semana pasada, vamos teniendo situaciones algo parecidas a lo real del juego, al fútbol de verdad y de contacto. Hemos cambiado de fase de entrenamientos, parece poco pero es bastante.

La rutina en la Ciudad Deportiva

Intentamos evitar reunirnos en el vestuario, que estemos en un sitio cerrado. Aparcamos en un sitio dependiendo del campo que toque para entrenar. No debemos usar mucho los fisios para no entrar en contacto entre nosotros. Lo estamos llevando con mucha responsabilidad y creemos que es necesario para ir dando pasitos hacia la normalidad.

Coke golpea un balón en el primer entrenamiento de la Fase 3

El protocolo de seguridad

Cuando te cruzas con un compañero en el entrenamiento pues le quieres chocar la mano o darle una palmadita para darle ánimos en la espalda. Creo que lo tenemos más o menos incorporado ya pero me imagino, viendo el otro día la Bundesliga, y no te quiero ni contar si metes el gol que te la victoria en el minuto 92… no sé cómo actuaremos, con responsabilidad pero seguramente hay veces que te olvidas.

La opinión de los jugadores

A mí no me han preguntado. Morales nos ha preguntado cosas por las reuniones que tenía con AFE pero no tengo constancia de que LaLiga haya preguntado directamente a los jugadores.

"Estoy completamente a favor de las concentraciones, para que no caiga nadie infectado"

Inicio el 12-J y las concentraciones

Creo que vamos a ir justos y no me gustaría empezar corriendo mucho para que luego haya muchos lesionados. Dar una semana más daría un respiro para estar mejor preparados. Estoy completamente a favor de las concentraciones, porque estamos luchando para que no caiga nadie infectado. Nunca vamos a estar en el riesgo cero pero creo que hacer el máximo posible para estar cerca del riesgo cero es encerrarnos, si estamos todos sanos y si existe esa posibilidad no entiendo por qué no lo podemos coger. Estar tres meses es una locura pero sí al principio para asegurarnos que todo sigue su marcha. No queremos empezar y que a los tres partidos caiga gente contagiada y que se tenga que suspender.

El ritmo de la Bundesliga

Le faltaba ritmo de competición, pero creo que lo vamos a tener que asumir. Posiblemente el tema físico se puede solucionar pero el tema mental y estar exigiendo al futbolista cada tres días tiene que ser duro. Nos tenemos que preparar física y mentalmente.

Miedo al virus VS miedo a las lesiones

Todo se va a abrir un poco más. Debemos ser profesionales y respetuosos con nuestro trabajo porque será mejor. Si tenemos miedo al virus, nos vamos a proteger y a los demás. Es cierto que a lo mejor estamos corriendo demasiado pero tenemos las dos cosas en cuenta.

Los ERTE de algunos clubes

Me parece que no van a competir en igualdad de condiciones que el resto. A raíz de ahí todos debemos agradecer la forma del Levante, evitando en todo momento entrar en un ERTE y perjudicar a todos los trabajadores, pero está claro que el que se haya acogido a un ERTE no va competir en las mismas condiciones que el que haya seguido tirando de sus fondos.

Las obras en el estadio Ciutat de València

Por los viajes es incómodo, no es lo mismo que jugar en casa. Ya veremos la decisión que toma el presidente y el Consejo pero también pienso que jugar con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuan sin público creo que pierden mucho más ellos que nosotros, pero también es lógico y lo normal jugar en un campo neutral que no favorezca a nadie.