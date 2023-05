Coke: "Con el descenso la gente nos mira un poco más, pero nos jugamos mucho"

Sus recuerdos como granota

Acaba con un descenso que nadie quiere, pero creo que han sido años muy buenos. Con el tiempo te das cuenta de que has disfrutado, que te vas lejos de gente con la que has compartido vestuario y día a día y que son tus amigos y que ahora les deseas lo mejor y que en estas tres jornadas ojalá lo puedan conseguir. Los recuerdos son buenos.



La balanza de Coke en el Levante UD

Ha sido un sitio en el que disfruté mucho. Tras la lesión de rodilla en Alemania llegué con necesidad de minutos. Con Paco cogimos una dinámica muy buena, se armó un gran equipo, luego estuvimos a un pasito de conseguir algo histórico para el Levante UD en la Copa del Rey. Pero es cierto que en el último año, al margen del descenso, la aportación sobre el césped no fue lo esperado por cualquier jugador. Lo intenté tomar con responsabilidad, siendo capitán ayudando a mis compañeros y con la conciencia tranquila, pero es una espinita que se diese ese desenlace.



¿Se sintió señalado por el descenso?

Evidentemente se dispara para todos lados y tienes en cuenta las reflexiones que son coherentes. Dentro de la desazón que hay y los nervios, no entiendes determinadas cuestiones pero son momentos de crisis y los nervios se disparan. No es la primera vez ni la última que un equipo desciende. Ojalá el Levante UD esté muchos años en Primera y no baje más a Segunda.

El vallecano anotó 14 goles en 100 partidos como levantinista











El descenso con la UD Ibiza

El equipo está tocado después de la derrota ante el Albacete. No creo que nada en Ibiza haya sido fácil este año deportivamente hablando pero nuestra obligación es competir, intentar ser mejor que el rival en el campo y traernos los tres puntos porque defendemos unos colores y a una afición que viene al estadio a aplaudirnos y se lo debemos.



Los rivales del Levante UD, pendientes de la UD Ibiza

Por supuesto que sabemos que con el descenso la gente te mira un poco más y puede decir 'esta gente que no se deje llevar'... pero primero lo tenemos que hacer por nosotros. Somos lo suficientemente profesionales tanto los que llevamos más o menos en esto y en todos los partidos todo el mundo se juega mucho al margen de los tres puntos de la clasificación.



El futuro de Coke

No lo tengo decidido. Hay que tomarse un tiempo y firmé un año con esa idea. Veremos en verano cuál es el panorama. Tengo ilusión por seguir jugando al fútbol, me encanta jugar y me encanta entrenar.

Coke jugó en el Levante UD entre enero de 2018 y junio de 2022