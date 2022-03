Claramunt: “Ganas, lucha y pelea: eso también es fútbol”

Un lujazo en la antena de COPE en la previa del partido de esta noche en Mestalla. Entre los dos más de mil partidos en la elite del fútbol nacional. Dos amigos que recordaron la final de 1967, que se saldó con victoria del Valencia CF ante el Athletic Club.“Ángel ha sido un hermano mayor para mí, un referente por su calidad y humanidad. Congeniamos mucho en la selección española y el trabajo que hicimos como rivales siempre fue noble, buscando lo mejor de cada equipo y que ganase el mejor. Siempre hubo un gran respeto y gran admiración”, comentó Claramunt.

Para Iribar aquella fue “una final incierta, igualada. Nos ganaron bien y merecidamente y cuando llegas a una final y no ganas, tienes tristeza por haber fallado a la afición, que acudió en masa”.

Y Claramunt también recordó aquel encuentro:“Fue una final de dos equipos coperos, con muchas ganas. Fue un espectáculo muy grande por lo que hicimos en el campo y por los aficionados en la grada. Nos tocó ganar a nosotros. El Athletic estaba en un gran momento, nosotros veníamos de ganar al Real Madrid”.

El Valencia CF conquistó la Copa en 1967 ante el Athletic





Para el encuentro de esta noche, Claramunt no tiene un favorito claro: “Es un partido muy incierto, muy difícil y complicado para los dos. Es una moneda al aire, no sé qué va a pasar. El Valencia CF no me da garantías, lo veo un equipo que le cuesta mucho jugar bien, hacer cosas de equipo ganador. Será muy competido y ojalá gane el Valencia CF, pero cualquiera de los dos puede ganar”.

Claramunt no ve un favorito claro para esta noche





Porque para el histórico jugador del Valencia CF, su equipo del alma no pasa por un buen momento. “Me gusta ver fútbol en general. Veo casi todos los partidos pero ya no me pongo nervioso. Me preocupa el equipo, me pone un poco nervioso no ver a mi Valencia CF al nivel que debe estar, con los grandes, debe estar disputando los campeonatos, intentar estar en Champions. Eso me pone un poco triste, pero el Valencia CF está en la situación que está y tenemos que ayudarle para que recupere su categoría, su hegemonía en el fútbol europeo y que pueda estar entre los mejores del fútbol español”, comentó en COPE.

Claramunt también se mojó sobre el debate de moda sobre el estilo del fútbol que practica el Valencia CF de José Bordalás. “El fútbol es ganar, todos los entrenadores quieren ganar y cada uno tiene su filosofía y según los medios y los jugadores a su alcance intenta hacer lo que más le interesa. No son partidos bonitos, hay juego directo, mucho contacto y poco fútbol. Lo que no tienen de juego lo ponen en ganas, lucha y pelea pero eso también es fútbol. A veces se hace un fútbol muy fuerte, sin tener el balón y si se hace con buena fe, puede ser también un gran espectáculo de un partido de Copa que será emocionante y que la gente se disfruta”, comentó.

Claramunt, uno de los grandes en la historia del Valencia CF





