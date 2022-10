"Chris Jones es una pasada y Valencia tiene equipo para estar arriba en la Euroliga"

¿Qué tal en València?

Muy bien. Disfrutando del tiempo de aquí.

¿No le van nada mal las cosas?

Me siento un afortunado. He tenido la suerte de estar con entrenadores buenísimos, probablemente los más veteranos y los que más saben. Me he ido aprovechando de las circunstancias y aprendiendo todo lo que he podido.

El entrenador de Alba Berlín, en València



¿Cuál es el secreto del éxito del Alba?

Nosotros somos un poquito diferentes. No tenemos grandes estrellas y jugamos en equipo. Con unos determinados valores, apoyándonos en la fuerza del grupo.

Proyecto, paciencia, continuidad

Valencia Basket está jugando muy bien. El tour que han hecho por Turquía ha sido muy bueno y tiene mucho mérito haber ganado después a Obradoiro. Nuestra filosfía es mantener a los jugadores, crecer con ellos, aunque no todos los años lo podemos hacer.

Vídeo



Valencia Basket ha hecho muchos cambios

Yo veo que mantienen a Dubljevic, a Van Rossom, a Puerto, a Pradilla y ya es un buen inicio. Han añadido a jugadores de talento como Chris Jones que me parece una pasada de jugador. Creo que Valencia tiene opciones de estar arriba en la Euroliga y además están jugando bien.

¿Final igualado?

Ojalá. Somos conscientes de lo difícil que es la Euroliga, que somos el equipo con menor budget (presupuesto) y nuestro objetivo es el de tratar de competir siempre y si llegamos a un partido igualado habremos conseguido nuestro primer objetivo.

Israel González y Luke Sikma



Pedro Martínez y Luke Sikma

Pedro es un maestro que va a crear escuela por los años que lleva y por cómo hace las cosas y cómo dirige los partidos. Sikma es el alma máter de este equipo, representa muchos de los valores que tratamos de inculcar en el equipo y sin él sería otra cosa.

¿Vuelta a la acb?

Estoy muy contento en Alemania, en unclub que aspira a ganar la Liga y la Copa, que está en la Euroliga, un club que hace las cosas con profesionalidad, con cariño. Ojalá pueda estar allí muchos años.