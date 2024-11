Chiva: “Ha sido terrible y la gente quiere soluciones, no enfrentamientos”

Amparo Sahuquillo no da tres pasos sin saludar a algún conocido en Chiva. Les llama a todos por su nombre. Pionera del atletismo nacional, fue 24 veces campeona de España y subcampeona del mundo en 2.000 metros obstáculos y, además, portó la antorcha olímpica de Barcelona ’92 cuando pasó por València. Amparo se libró de las inundaciones al vivir en la zona alta de Chiva, pero lo recuerda con horror. “Estaba en mi casa y empezó a llover exageradamente y decía: ‘ya era hora de que lloviera’. Porque hacía mucho tiempo que no llovía. Lo que no sabíamos es que iban a caer 500 litros. Era exagerado, llovió cinco o seis horas. Cuando empecé a ver en la televisión lo que pasaba en Utiel no pensaba que iba a venir aquí la riada, esa exageración. Mucha gente se enteró al día siguiente. Todo lo que bajaba del barranco… se llevó todo, casas. Fue un desastre. Yo no hacía nada más que llorar y pensé: ‘Me voy a salvar yo, porque iba a coger una depresión’. He adelgazado tres kilos de ver a la gente llorando, que ha perdido todo. Fue muy dramático. Esto no se ha vivido nunca. Ha sido terrible. Ahora parece que vamos volviendo a la normalidad. La gente se ha implicado mucho: guisando, trayendo agua, la gente joven se ha implicado. Nos parecían que estaban atontados los jóvenes y nos han dado un repaso impresionante, de verdad. No me puedo ni creer la gente joven cómo se han implicado”, ha recordado en COPE.

El mensaje de Amparo es claro: “Ahora lo que necesita Chiva es que la gente se ponga de acuerdo y que piensen en las personas que lo han perdido todo. Estamos viendo que nos da pena lo que está pasando, la gente quiere soluciones, no enfrentamientos de unos y otros”.

Con Amparo hemos visitado la zona en la que está proyectado un complejo deportivo que llevará su nombre, aunque ahora hay que esperar. “Ahora lo que importa son otras cosas, el complejo deportivo sé que lo van a hacer a la larga y queda en segundo lugar. La gente me conoce y sabe lo que he hecho y es un orgullo que la gente me quiera. Yo he puesto mi granito de arena en los años 80 entrenando a los niños y ahora muchos niños están siguiendo mi ejemplo y estoy muy orgullosa”, rememora emocionada.