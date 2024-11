Chechu Mulero: "Es muy fuerte todo lo que ha pasado y en la distancia se lleva peor"

Desde que llegara a la Fonteta en el verano de 2004 para ser ayudante de Pablo Laso hasta que fuera destituido como director deportivo en el verano de 2023, Chechu Mulero pasó diecinueve temporadas yendo cada día andando a trabajar al pabellón valenciano. Nunca había vivido un partido como el del martes pasado, el de su vuelta a casa, el primero de un equipo profesional desde que la DANA arrasara muchas poblaciones de Valencia. En COPE nos contó su historia personal, con el susto de su mujer, y la rara mezcla de emociones de su regreso en calidad de director deportivo del Cedevita Olimpia de Liubliana esloveno.

¿Cómo está?

Estoy en Valencia, me he quedado unos días más en la ciudad, regreso el viernes a Liubliana y aprovechando estos días con la familia después de bastante tiempo lejos.

¿Cómo ha vivido en la distancia lo ocurrido?

Como cualquiera de los valencianos que está fuera. Desde el momento en que sucede, mi mujer, a quien le pilla trabajando, y vuelve a casa, tarde, y lo que son 25 minutos se convierten en tres horas… pues como todos… la distancia es peor, cuando estás tan lejos. Aquí parece que tengas más control o puedas hacer algo. Es muy fuerte lo que ha pasado y te emocionas… es que no puedes hacer otra cosa.

La vuelta a la Fonteta no fue como hubiera esperado, ¿no?

No fue el partido que me hubiera gustado para volver. Desde que salí del club solo había estado una vez en la Fonteta, en un partido del preolímpico. Siempre bromeas, cuando juegas la Eurocup, que si te va a tocar Valencia en el sorteo y va y no cae en el otro grupo, sino en el tuyo. Sueñas con un partido alegre, en el que lo importante sea el baloncesto y ayer no lo fue. Había otras cosas más importantes.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando iba camino de la Fonteta?

Estaba muy contento de volver a muchos amigos. Hemos mantenido el contacto y más durante esta desgracia. Nos dimos un abrazo y no había mucho que deciros. También saben cómo soy antes de los partidos. Era una situación complicada, en vez de ser de alegría, es que era el primer partido oficial de cualquier deporte en Valencia desde lo que ocurrió..o y eso no lo podías evitar.

Quizás sobraba un poco todo…

Al final era lo menos importante aunque nos lleváramos 30. Lo importante era poner el deporte para “ayudar” a olvidar lo que estaba pasando muy cerca de allí, muy cerca de la Fonteta. Eso se lo merece la gente, la que está sufriendo y ha sufrido tanto, pero también los que tanto están ayudando y han ayudado. Por lo menos, tratar durante dos horas de olvidarse de todo, aunque no es fácil.

Que disfrute estos días en Valencia y tenga una buena vuelta a Eslovenia.

Muchas gracias. Reiterar mi apoyo y solidaridad con los afectados, también de mi club y su propietario. Ojalá mi próximo partido en Valencia sea bien diferente. Un abrazo a todos.