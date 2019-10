La Champions para el Valencia CF pasa por Lille

El Valencia CF disputa ante el Lille FC en el Estadio Pierre Mauroy la tercera jornada de la Liga de Campeones. Y lo hace ya, con la calculadora en la mano. La victoria en Stanford Bridge ante el Chelsea (0-1) en la primera jornada, dibujaba un escenario de partida con muy buenas vibraciones. Sin embargo, la visita del Ajax a Mestalla en la segunda jornada, y la contundente derrota (0-3) supuso un duro correctivo y devolvió a los de Celades a la cruda realidad de lo que supone la mejor competición del mundo.

De las once participaciones en Champions, el Valencia se clasificó en seis de ellas para los octavos de final

Los holandeses lideran la clasificación con seis puntos. Le siguen Valencia y Chelsea con tres puntos y el Lille que todavía no ha conseguido puntuar. Ajax y Chelsea se miden en el Johan Cruyff Stadium de Amsterdam y el Valencia necesita aprovechar el emparejamiento entre ambos para sumar en esta jornada, teniendo en cuenta que la siguiente, se enfrentarán, de nuevo, al equipo francés. Por eso, estos dos partidos ante el LOSC se intuyen decisivos en las aspiraciones de poder estar en los octavos de final de la Champions, algo que los valencianistas no alcanzan desde la temporada 2012-2013. En aquella ocasión superó un grupo en el que estaban Bayern Munich, Bate Borisov y también el Lille. El Valencia se impuso entonces en los dos encuentros al equipo galo, el segundo de ellos con Voro en el banquillo tras la destitución de Mauricio Pellegrino. De las once participaciones del Valencia en la Champions, en seis de ellas logró alcanzar, al menos, los octavos de final.

En el plano deportivo, la baja de Rodrigo Moreno es el principal problema para Albert Celades. Pese a todo, el técnico andorrano quiso quitar trascendencia a la baja del delantero internacional en la rueda de prensa previa al partido. El andorrano cree que no hay excusas para ir a por el partido y también considera fundamental el doble emparejamiento que le viene a su equipo ante los franceses en los próximos quince días.

En el posible once, recuperado Gayá de su lesión en el aductor, todo a hace pensar que el lateral de Pedreguer será titular en el Pierre Mouray. Por lo demás, Cillessen será el guardameta, en defensa falta por ver si Celades da descanso a Garay o Paulista. Los dos centrales acumulan muchos minutos en sus piernas y el Valencia afronta un calendario de dos partidos por semana. Esto abriría la opción de Mouctar Diakhaby en el eje central de la zaga. En los laterales, Wass y Gayá, no hay más. En el centro del campo, Parejo es fijo, Kondogbia también, y hay que ver como está Coquelin que acabó con problemas musculares el partido ante el Atlético de Madrid. Si no está Coquelin, su lugar lo ocuparía Carlos Soler, que ya disputó minutos en el Wanda tras dos meses de lesión en su tobillo. Arriba, Maxi Gómez es fijo, Cheryshev parece indiscutible para el técnico ante la ausencia de Guedes. Y en la derecha, la duda entre Ferran o Kevin Gameiro.

En el Lille FC, atención especial al goleador nigeriano, Osinhem que lleva siete goles en la Ligue 1, y uno en la Liga de Campeones. El partido lo pita el controvertido arbitro alemán, Deniz Aytekin.