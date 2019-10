Celades, de momento, no da con la tecla

No es sólo que la imagen ofrecida por el equipo en sus dos últimos desplazamientos (Lille y Pamplona) haya sido claramente deficiente, si no que la generalizada sensación de mejoría percibida en el Wanda Metropolitano se ha esfumado como por arte de magia. En los cuatro días que han trascurrido entre el partido de Champions en Francia y el de Liga Santander frente a Osasuna, se ha encendido la alarma por la ausencia de merecimientos hechos por el equipo. Frente al Lille con igualdad de efectivos y en El Sadar en inferioridad numérica durante más de una hora de partido, el equipo de Albert Celades se mostró nítidamente peor que sus rivales. No caben trapos calientes.

Caso aparte es la expulsión de Rodrigo Moreno que el delantero ni siquiera protestó sobre el césped, aunque sí matizó a la conclusión del choque (aquí puedes escuchar sus explicaciones).

En una semana el Valencia CF recibe al Sevilla y Lille en Mestalla y se desplaza a Cornellà

Así que, alcanzado el primer tramo sobre el que se pueden establecer las primeras conclusiones sobre el cambio en el banquillo che el pasado 11 de septiembre. En los 10 partidos con Celades como entrenador el equipo ha ganado el mismo número de partidos que ha perdido (tres), y ha empatado cuatro. Establecer la comparación con su predecesor, Marcelino García Toral, es aún más llamativo. Con el asturiano, el equipo no perdió en esos primeros 10 choques, en los que marcó más goles (27 de entonces, por 13 de ahora) y encajó menos (11 con Marcelino, por 13 con Celades).

10 primeros partidos del Valencia de Celades:

3 victorias

4 empates

10 primeros partidos del Valencia de Marcelino:

7 victorias

3 empates — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 27, 2019

Lopetegui y Celades se volverán a encontrar en Mestalla

Y el calendario que se le aproxima al Valencia CF a partir de ahora inquieta. Para empezar el Sevilla visita el miércoles Mestalla, el equipo se desplazará a Cornellà el sábado y el martes 5 será el Lille el que juegue en Valencia. Todo en una semana.